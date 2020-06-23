Ukrayna'da apartmanda meydana gelen patlamada ölü sayısı 5'e yükseldi - Son Dakika

Ukrayna'da apartmanda meydana gelen patlamada ölü sayısı 5'e yükseldi

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bir apartmanda iki gün önce meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e çıktı.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bir apartmanda iki gün önce meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e çıktı.

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Ukrayna Acil Durumlar Servisinden yapılan açıklamada, kentin Poznyaki semtindeki 9 katlı apartmanda pazar günü patlama gerçekleştiği anımsatıldı.

Enkaz kaldırma çalışmalarının sürdürüldüğü belirtilen açıklamada, 2'si kadın toplam 5 kişinin öldüğü kaydedildi.

Patlamada apartmanın 5-8'inci katları arasındaki daireler kullanılamaz hale gelmiş, yangın güvenliğine ilişkin kuralların ihlaliyle ilgili soruşturma başlatılmıştı.

İlk belirlemelere göre, olayın gaz patlaması nedeniyle meydana geldiği belirtilmişti.

Ukrayna, Kiev, Dünya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 11:55 Kaynak: AA

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