Ukrayna'da araba satışlarına yeni vergi
6 saat önce
Ukrayna Parlamentosu, otomobil satışlarında ek vergi öngören yasa tasarısını kabul etti.
Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 01:53 Kaynak: İHA
Ukrayna Parlamentosu, otomobil satışlarında ek vergi öngören yasa tasarısını kabul etti.
Ukrayna Parlamentosu, otomobil satışlarında ek vergi öngören bin 210 numaralı yasa tasarısını kabul etti. Söz konusu düzenlemeye göre, bir yıl içinde ikiden fazla otomobil satanlardan satılan otomobilinin değerinin yüzde 18'i oranında vergi alınacak. Yıl içinde gerçekleştirilecek 1. ve 2. otomobil satışlarından ise, yüzde 5 alım satım vergisi alınmaya devam edilecek. - KİEV
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