Ukrayna'da araba satışlarına yeni vergi - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Ukrayna'da araba satışlarına yeni vergi - Son Dakika Ekonomi

Ukrayna'da araba satışlarına yeni vergi

6 saat önce

Ukrayna Parlamentosu, otomobil satışlarında ek vergi öngören yasa tasarısını kabul etti.

Ukrayna'da araba satışlarına yeni vergi, System.String[]

Ukrayna Parlamentosu, otomobil satışlarında ek vergi öngören yasa tasarısını kabul etti.


Ukrayna Parlamentosu, otomobil satışlarında ek vergi öngören bin 210 numaralı yasa tasarısını kabul etti. Söz konusu düzenlemeye göre, bir yıl içinde ikiden fazla otomobil satanlardan satılan otomobilinin değerinin yüzde 18'i oranında vergi alınacak. Yıl içinde gerçekleştirilecek 1. ve 2. otomobil satışlarından ise, yüzde 5 alım satım vergisi alınmaya devam edilecek. - KİEV

Ukrayna, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 01:53 Kaynak: İHA
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