Ukrayna'da artan gıda fiyatlarının milyonlarca kişiyi etkileyebileceği açıklandı - Son Dakika
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Ukrayna'da artan gıda fiyatlarının milyonlarca kişiyi etkileyebileceği açıklandı

11.03.2022 15:51
Ukrayna'da artan gıda fiyatlarının milyonlarca kişiyi etkileyebileceği açıklandı

Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı Dünya Gıda Programı (WFP), Rusya-Ukrayna savaşının, dünya genelinde gıda fiyatlarını artırarak milyonlarca kişinin açlık çekmesine yol açabileceğini bildirdi.

Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı Dünya Gıda Programı (WFP), Rusya- Ukrayna savaşının, dünya genelinde gıda fiyatlarını artırarak milyonlarca kişinin açlık çekmesine yol açabileceğini bildirdi.

BM'nin Cenevre ofisindeki basın toplantısında konuşan WFP sözcüsü Tomson Phiri, Rusya-Ukrayna savaşının küresel ekonomik etkileri üzerinde durdu.

Tahıl başta olmak üzere birçok ana tarım ürününü yetiştiren Karadeniz havzası ülkelerinin, "Avrupa'nın ekmek sepeti" olduğunu belirten Phiri, "Ukrayna ve Rusya, küresel buğday ihracatının yüzde 30'unu, mısır ihracatının yüzde 20'sini ve ayçiçek yağı tedarikinin yüzde 76'sını oluşturmaktadır." bilgisini paylaştı.

Phiri, "Üretim veya tedarikte en ufak bir aksama, fiyatları artırmakla halihazırda yüksek gıda enflasyonu altındaki milyonlarca kişiyi olumsuz etkileyecektir." uyarısında bulundu.

Savaştan ötürü artan gıda fiyatlarının WFP'nin insani yardım kapasitesini de olumsuz etkilediğini vurgulayan Phiri, "Aylık faaliyet giderlerimiz yüzde 50 artarak 71 milyon ABD dolarını buldu." diye konuştu.

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Dünya Gıda Programı, Birleşmiş Milletler, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ukrayna'da artan gıda fiyatlarının milyonlarca kişiyi etkileyebileceği açıklandı - Son Dakika


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