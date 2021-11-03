Ukrayna'da aşı karşıtları arttırılan Covid-19 tedbirlerini protesto etti - Son Dakika

- Ukrayna'da aşı karşıtları arttırılan Covid-19 tedbirlerini protesto etti

KİEV - Ukrayna'nın başkenti Kiev'de korona virüs vakalarındaki artış üzerine arttırılan tedbirler ve zorunlu aşı uygulamasına karşı sokaklara yüzlerce kişi parlamento önünde toplanarak, "Covid sertifikalarına hayır de", "Covid faşizmine hayır de" yazılı pankart taşıdı.

Ukrayna'da artan korona virüs vakalarına karşı sıkılaştırılan önlemler tepki çekti. Başkent Kiev'deki parlamento önünde toplanan yüzlerce kişi, korona virüs kısıtlamalarına ve bazı alanlarda aşının zorunlu tutulmasına karşı hükümeti protesto etti. Göstericiler "İnsan hakları", "Çocukların deneylerde kullanılmasına hayır de", "Covid sertifikalarına hayır de", "Covid faşizmine hayır de" yazılı pankartlar taşıdı.

Ukrayna Sağlık Bakanı Viktor Lyashko ise protestoya tepki göstererek, "Bugün gördüğümüz, aşı olmama çağrıları içeren bu tür mitingler, bence ne yazık ki korona virüs nedeniyle yakınlarını kaybeden doktorlarımız ve ailelerimizle alay ediyor" ifadelerini kullandı. Bakan Lyashko, "İnanın bana bu aşı karşıtı ruh, yoğun bakım ünitelerinde hızla kayboluyor ve sahte sertifikalar da işe yaramıyor" dedi.

Başkentte tedbirler arttırılmıştı

Ukrayna'da korona virüs vaka ve can kaybı sayısındaki artış nedeniyle hükümet önlemler almaya devam ediyor. Artışların yaşandığı kentler kırmızı bölge ilan edilerek karantina uygulamasına geçiliyor. Bu kapsamda başkent Kiev'de 1 Kasım'da karantina uygulaması yürürlüğe girmişti. Kiev de dahil olmak üzere "kırmızı" bölgelerde, restoranlara, devlet dairelerine, spor salonlarına ve toplu taşıma araçlarına yalnızca aşı yaptıran kişilerin ya da negatif Covid-19 testi olanların girmesine izin veriliyor. Ayrıca 8 Kasım'dan itibaren zorunlu aşı uygulamasına tabi olan işletme, kurum ve kuruluşların (belirtilen kurumlarda çalışan memurlar ve öğretmenler) çalışanları işten geçici olarak uzaklaştırılacak. Alınan sert karantina kararı nedeniyle halk aşı merkezlerine akın ederken, aşırı talepten aşı merkezlerinde uzun kuyruklar oluşuyor. Aşı kuyruğunda zaman zaman kavgalar da çıkarken, bu kararları fırsata çeviren dolandırıcılar ise internet üzerinde sahte aşı sertifikaları ve negatif PCR test sonuçları satmaya başladı.

Son 24 saatte 23 bin 393 yeni vaka

Ukrayna Sağlık Bakanlığı verilerine göre son 24 saatte ülke genelinde 23 bin 393 yeni vaka tespit edilirken, 720 kişi virüse yenik düştü. Ülkede toplam vaka sayısı 2 milyon 979 bin 86'ya, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 69 bin 447'ye yükseldi.