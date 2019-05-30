Ukrayna'da askeri helikopter düştü: 4 ölü
24 dakika önce
Ukrayna'nın Rovenskaya Bölgesi'nde düşen helikopterde bulunan 4 askeri personelden kurtulan olmadı.
Ukrayna'nın Rovenskaya Bölgesi'nde düşen helikopterde bulunan 4 askeri personelden kurtulan olmadı.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 10:40 Kaynak: İHA
Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, Rovenskaya Bölgesi'ne bağlı Sestryatin köyünde askeri bir helikopterin düştüğü ve içerisinde bulunan 4 askeri personelin hayatını kaybettiği bildirildi. Kazanın yaşandığı bölgeye Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine bağlı askeri personellerin, sivil arama kurtarma ekiplerinin ve Ukrayna Savunma Bakanlığı yetkililerinin gönderildiği ifade edildi. - KİEV
Ünlü popçu Olga Polyakova, parti kurup siyasete atılacağını açıkladı!
Minibüsteki tehlikeli yolculuk cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı
Patrondan çalışanlarına "ayağa kalkmadın" dayağı!
Beyaz Saray'ın önünde kendini ateşe verdi!