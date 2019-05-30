Ukrayna'da askeri helikopter düştü: 4 ölü

Ukrayna'nın Rovenskaya Bölgesi'nde düşen helikopterde bulunan 4 askeri personelden kurtulan olmadı.

Ukrayna'nın Rovenskaya Bölgesi'nde düşen helikopterde bulunan 4 askeri personelden kurtulan olmadı.



Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, Rovenskaya Bölgesi'ne bağlı Sestryatin köyünde askeri bir helikopterin düştüğü ve içerisinde bulunan 4 askeri personelin hayatını kaybettiği bildirildi. Kazanın yaşandığı bölgeye Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine bağlı askeri personellerin, sivil arama kurtarma ekiplerinin ve Ukrayna Savunma Bakanlığı yetkililerinin gönderildiği ifade edildi. - KİEV

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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