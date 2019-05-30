Son Dakika Haberleri: Ukrayna'da askeri helikopter düştü: 4 ölü
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Ukrayna'da askeri helikopter düştü: 4 ölü

24 dakika önce

Ukrayna'nın Rovenskaya Bölgesi'nde düşen helikopterde bulunan 4 askeri personelden kurtulan olmadı.

Ukrayna'da askeri helikopter düştü: 4 ölü, System.String[]
Ukrayna'nın Rovenskaya Bölgesi'nde düşen helikopterde bulunan 4 askeri personelden kurtulan olmadı.

Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, Rovenskaya Bölgesi'ne bağlı Sestryatin köyünde askeri bir helikopterin düştüğü ve içerisinde bulunan 4 askeri personelin hayatını kaybettiği bildirildi. Kazanın yaşandığı bölgeye Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine bağlı askeri personellerin, sivil arama kurtarma ekiplerinin ve Ukrayna Savunma Bakanlığı yetkililerinin gönderildiği ifade edildi. - KİEV
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 10:40 Kaynak: İHA
Ukrayna, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Ünlü popçu Olga Polyakova, parti kurup siyasete atılacağını açıkladı! Minibüsteki tehlikeli yolculuk cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı Patrondan çalışanlarına "ayağa kalkmadın" dayağı! Beyaz Saray'ın önünde kendini ateşe verdi!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.5.2019 11:04:50. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ukrayna'da askeri helikopter düştü: 4 ölü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]