Ukrayna'da askeri uçak düştü: 20 ölü (3)
ÖLÜ SAYISI 22'YE YÜKSELDİUkrayna'nın kuzeydoğusundaki Harkiv ilinde 18 askeri öğrenci ve 5 mürettebatın bulunduğu AN-26 tipi askeri uçağın düştüğü kazada, ölü sayısı 22'ye yükseldi.
ÖLÜ SAYISI 22'YE YÜKSELDİ
Ukrayna'nın kuzeydoğusundaki Harkiv ilinde 18 askeri öğrenci ve 5 mürettebatın bulunduğu AN-26 tipi askeri uçağın düştüğü kazada, ölü sayısı 22'ye yükseldi.
Sonat KEREM/ KİEV,
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