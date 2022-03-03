Son dakika haberleri... Ukrayna'da askerler ve gönüllüler için yardım merkezi kuruldu - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Ukrayna'da askerler ve gönüllüler için yardım merkezi kuruldu

03.03.2022 18:51
Son dakika haberleri... Ukrayna'da askerler ve gönüllüler için yardım merkezi kuruldu

Son dakika haber... Ukrayna'nın Odessa şehrinde Ukraynalı askerler ve gönüllü siviller için oluşturulan acil yardım koordinasyon merkezi her gün binlerce kişiye gıda ve insani yardım malzemeleri ulaştırılıyor.

Ukrayna'nın Odessa şehrinde Ukraynalı askerler ve gönüllü siviller için oluşturulan acil yardım koordinasyon merkezi her gün binlerce kişiye gıda ve insani yardım malzemeleri ulaştırılıyor.

Ukrayna'nın liman şehri Odessa'da askerler ve sivil gönüllüler için acil yardım koordinasyon merkezi kurdu. En az 50 gönüllünün çalıştığı merkezde her gün binlerce kişiye gıda ve insani yardım malzemeleri ulaştırılıyor. Yurt içinden ve yurtdışından gelen yardımların toplandığı merkezden ihtiyaca göre farklı bölgelere yardımlar gönderiliyor. Paketlenmiş günlük öğünler için hazır konserveler, su gibi gıda maddelerinin dışında uyku tulumu, yatak, battaniye, kıyafet, ayakkabı gibi insani ihtiyaçlar da gönderiliyor. Odessa Belediyesi tarafından organize edilen merkezden ulaştırılan yardımlarla asker ve gönüllülerin temel ihtiyaçları karşılanıyor.

(Abdullah Ünver/ İHA)

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Ukrayna, Liman, 112, Yerel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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