Ukrayna'da AstraZeneca aşısı uygulanan 689 kişide yan etki görüldü - Son Dakika

Ukrayna'da AstraZeneca aşısı uygulanan 689 kişide yan etki görüldü

31.03.2021 12:12
Ukrayna'da AstraZeneca aşısı uygulanan 689 kişide yan etki görüldü, System.String[]

Ukrayna'da 24 Şubat-28 Mart arasında AstraZeneca aşısı olan 198 bin 465 kişiden 689'unda yan etki görüldüğü açıklandı.

Ukrayna'da 24 Şubat-28 Mart arasında AstraZeneca aşısı olan 198 bin 465 kişiden 689'unda yan etki görüldüğü açıklandı.

İngiliz-İsveç ilaç firması AstraZeneca'nın Oxford Üniversitesi ile ortaklaşa ürettiği korona virüs aşısı gündemden düşmüyor. Ukrayna Sağlık Bakanlığına bağlı Devlet Ekspertiz Merkezi tarafından yapılan açıklamada, 24 Şubat-28 Mart arasında aşı olan 198 bin 465 kişiden 689'unda yan etki görüldüğü duyuruldu. Yan etki şikayetlerinin başında yüzde 65.73 oranla enjeksiyon yapılan bölgede tahriş tespit edilmesi yer aldı. Yüzde 12.98'inde kas ve iskelet sistemi bozuklukları ve yüzde 11.96'sında ise sinir sistemi bozuklukları görüldü. Yan etki görülenlerin yüzde 92.8'inde ise ciddi şikayetlerin olmadığı ifade edildi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'den Ukrayna Sağlık Bakanı Maksim Stepanov'a kadar birçok siyasi isim kameralar karşısında aşı olmuştu.

SON 24 SAATTE 405 ÖLÜM

Ukrayna Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, ülke genelinde son 24 saatte 11 bin 226 yeni vaka tespit edilirken, 5 bin 558 kişi hastaneye kaldırıldı. Son 24 saatte virüsü yenerek sağlığına kavuşan kişi sayısı 6 bin 405, virüse yenik düşenlerin sayısı ise 407 olarak kaydedildi. Son verilerle birlikte ülke genelinde toplam vaka sayısı 1 milyon 674 bin 168'e, toplam can kaybı sayısı ise 32 bin 825'e yükseldi.

(Bekir Keskin/İHA)

Ukrayna, İsveç, İlaç, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ukrayna'da AstraZeneca aşısı uygulanan 689 kişide yan etki görüldü - Son Dakika


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