Ukrayna'da ayrılıkçıların kontrolündeki Donbas'ta Rus vatandaşları oylamaya götürüldü - Son Dakika

Ukrayna'da ayrılıkçıların kontrolündeki Donbas'ta Rus vatandaşları oylamaya götürüldü

Ukrayna'nın doğusunda Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolünde bulunan sözde Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Lugansk Halk Cumhuriyeti'nde yaşayan Rus vatandaşları Donetsk şehrinden otobüslerle Rusya'nın Rostov bölgesine Rusya Parlamentosu'nun alt kanadı Duma için yapılan milletvekili seçimlerinde...

Ukrayna'nın doğusunda Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolünde bulunan sözde Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Lugansk Halk Cumhuriyeti'nde yaşayan Rus vatandaşları Donetsk şehrinden otobüslerle Rusya'nın Rostov bölgesine Rusya Parlamentosu'nun alt kanadı Duma için yapılan milletvekili seçimlerinde oy kullanmak üzere götürüldü. Bölgede yaşayan bazı Rus vatandaşları da Donetsk'te kültür idaresinde açılan enformasyon merkezinde yetkililerin yardımıyla elektronik oy kullandı.

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