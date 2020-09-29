Ukrayna'da "Babi Yar Katliamı"nda hayatını kaybedenler anıldı - Son Dakika

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, başkent Kiev'de "Babi Yar Katliamı"nın 79. yılı dolayısıyla düzenlenen anma törenine katıldı.

Ukrayna Devlet Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Zelenskiy, Babi Yar Anıtı'na çiçek bırakılmasının ardından yaptığı konuşmada, Babi Yar'da binlerce insanın hayatının yok olduğunu belirtti.

Zelenskiy, "Bunlar yabancı düşmanlığı, ırkçılık ve hoşgörüsüzlüğün insanlığa binlerce hatırlatmasıdır ve bilimin aksine her insanın kalbi olmadığının binlerce kanıtıdır." ifadesini kullandı.

Ukraynalı ve Yahudilerin ortak geçmişine 79 sene önce bir kara sayfanın eklendiğini dile getiren Zelenskiy, "Babi Yar kurbanları önünde eğiliyoruz. Bu korkunç suçları unutma hakkımız yok. Bir daha asla." diye konuştu.

Kiev'deki Babi Yar bölgesinde, 29-30 Eylül 1941'de Nazilerin yaklaşık 34 bin Yahudi'yi 2 gün içinde öldürmesi, tarihe "Babi Yar Katliamı" olarak geçti.