Ukrayna'da bağımsızlık günü geçit töreninde Türk İHA'ları ilgi gördü

Ukrayna'nın Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nden (SSCB) ayrılarak, bağımsızlığını ilan edişinin 30'uncu yılı başkent Kiev sokaklarında askeri geçit töreniyle kutlandı. Geçitte, Türk İHA'ları büyük ilgi gördü.

24 Ağustos 1991 günü, Sovyet Parlamentosu tarafından Ukrayna'nın bağımsızlığını ilan ettiği belge onaylanmış ve Ukrayna bağımsız bir devlet olarak yer almaya başlamıştı. Başkent Kiev'de halkın da katılımıyla bağımsızlık geçidi düzenlendi. Geçit, renkli anlara sahne oldu.

TÜRK İHA'LARI BAĞIMSIZLIK GEÇİDİNDEUkrayna Silahlı Kuvvetleri ile birçok NATO üyesi ülkenin sahne aldığı geçitte, Türk askeri ve Türk savunma sanayisinin üretimi olan Bayraktar TB2 insansız hava aracı (İHA) da yer aldı.