Son dakika haberleri! Ukrayna'da Bakanlar Kurulu binasında bombalı eylem paniği - Son Dakika

- Ukrayna'da Bakanlar Kurulu binasında bombalı eylem paniği

KİEV - Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bir şahıs el bombasıyla Bakanlar Kurulu binasını bastı. Kimliği henüz tespit edilemeyen şahıs polis tarafından gözaltına alındı.

Ukrayna'da bombalı eylem paniği yaşandı. Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bir kişi el bombasıyla Bakanlar Kurulu binasını bastı. Çevredekilerin "Sakin olun her şeyin bir çözümü var" sözlerine "Hiç bir şey çözülmüyor" şeklinde yanıt verdi. Sağa sola küfürler ve tehditler yağdıran şahıs daha sonra polis tarafından gözaltına alındı.

Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, şahsın savaş gazisi olduğu belirtildi. Şahsın polis kontrolündeki sorgusu sürüyor.