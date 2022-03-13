Ukrayna'da "Barışı Koruma Merkezi"ne füzeli saldırı - Novoyavorivsk Belediye Başkanı Matselyukh - Son Dakika
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Ukrayna'da "Barışı Koruma Merkezi"ne füzeli saldırı - Novoyavorivsk Belediye Başkanı Matselyukh

13.03.2022 15:10

Ukrayna'nın Lviv kentinde Uluslararası Barışı Koruma ve Güvenlik Merkezine, Rus ordusu tarafından yapılan füze saldırısında 35 kişinin öldüğü, 134 kişinin yaralandığı bildirildi.

Ukrayna'nın Lviv kentinde Uluslararası Barışı Koruma ve Güvenlik Merkezine, Rus ordusu tarafından yapılan füze saldırısında 35 kişinin öldüğü, 134 kişinin yaralandığı bildirildi.

Lviv Valisi Maksim Kozicki, yaptığı yazılı açıklamada, Rus ordusu tarafından gerçekleşen füze saldırısında ölü sayısının 35, yaralı sayısının 134 olduğunu kaydetti.

Lviv Belediyesi, Rus ordusunun sabah saatlerinde Uluslararası Barışı Koruma ve Güvenlik Merkezine 8 füze ile saldırı düzenlediğini duyurmuştu.

Ukrayna'da Barışı Koruma Merkezi ne füzeli saldırı - Novoyavorivsk Belediye Başkanı Matselyukh
Ukrayna'da Barışı Koruma Merkezi ne füzeli saldırı - Novoyavorivsk Belediye Başkanı Matselyukh
Ukrayna'da Barışı Koruma Merkezi ne füzeli saldırı - Novoyavorivsk Belediye Başkanı Matselyukh

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Ukrayna, Saldırı, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ukrayna'da 'Barışı Koruma Merkezi'ne füzeli saldırı - Novoyavorivsk Belediye Başkanı Matselyukh - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ukrayna'da "Barışı Koruma Merkezi"ne füzeli saldırı - Novoyavorivsk Belediye Başkanı Matselyukh - Son Dakika
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