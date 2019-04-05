Son Dakika Haberleri: Ukrayna'da Başkan Adayları Alkol ve Uyuşturucu Testinden Geçti

Ukrayna'da Başkan Adayları Alkol ve Uyuşturucu Testinden Geçti

1 saat önce

Ukrayna'da ikinci turu 21 Nisan'da yapılacak devlet başkanlığı seçimlerinden önce, ilk turda en fazla oyu alan komedyen Vladimir Zelenskiy ile Devlet Başkanı Petro Poroşenko uyuşturucu ve alkol testinden geçti.

Ukrayna'da Başkan Adayları Alkol ve Uyuşturucu Testinden Geçti, System.String[]
Ukrayna'da ikinci turu 21 Nisan'da yapılacak devlet başkanlığı seçimlerinden önce, ilk turda en fazla oyu alan komedyen Vladimir Zelenskiy ile Devlet Başkanı Petro Poroşenko uyuşturucu ve alkol testinden geçti.

Konuyla ilgili talep Zelenskiy'den gelmişti. Poroşenko'yu Kiev'deki Olimpiyat Stadı'nda canlı yayın tartışmasına davet eden Zelenskiy, "Adaylar sağlık kontrolünden geçmeli, halka alkolik olmadıklarını, uyuşturucu bağımlısı olmadıklarını göstermeli. Ülkenin sağlıklı bir devlet başkanına ihtiyacı var" demişti. Poroşenko da bu talebi kabul etmişti.

İki aday ayrı ayrı yerlerde, basın mensuplarının önünde alkol ve uyuşturucu testinden geçti. Poroşenko ve Zelenskiy'nin tahlil sonuçlarının ayrıca kamuoyuna açıklanması bekleniyor.

Poroşenko, devlet başkanı adaylarının alkol ve uyuşturucu testi yaptırmalarının yasal zorunluluk hale getirilmesi gerektiğini söyledi.

İki adayın seçimin ikinci turu öncesi canlı yayında karşı karşıya gelmeleri bekleniyor. - Kerem

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 03:54 Kaynak: DHA

Petro Poroşenko, Ukrayna, Dünya
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