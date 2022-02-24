Ukrayna'da başkent Kiev ve bazı şehirlerde sokağa çıkma yasağı uygulanacak - Son Dakika
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Ukrayna'da başkent Kiev ve bazı şehirlerde sokağa çıkma yasağı uygulanacak

24.02.2022 20:43
Ukrayna'da başkent Kiev ve bazı şehirlerde sokağa çıkma yasağı uygulanacak

Ukrayna'da başkent Kiev başta olmak üzere bazı şehirlerde saat 22.00'den 06.00'ya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Ukrayna'da başkent Kiev başta olmak üzere bazı şehirlerde saat 22.00'den 06.00'ya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Ukrayna Stratejik İletişim Merkezinden yapılan açıklamada, sokağa çıkma yasağı boyunca toplu taşıma araçlarının görev yapmayacağı ancak metro istasyonlarının sığınak olarak kullanılabileceği aktarıldı.

Açıklamada, Kiev başta olmak üzere Çerkasi, Dnipro, Mikolayiv şehirlerinde akşam 22.00'den sabah 06.00'ya kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacağı belirtildi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ülkede sıkıyönetim ilan etmişti.

Donbas krizi ve Rusya'nın askeri müdahalesi

Ukrayna'da 2014'teki Meydan olaylarının ardından, Batı yanlısı bir hükümet yönetime geldi ve Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç ülkeden kaçtı. Rusya, Kırım'ı yasa dışı ilhak etti. Ukrayna'da Rus etnik kökene sahip nüfusun yoğun olarak yaşadığı Donetsk ve Luhansk bölgelerinde ayrılıkçılar sözde yönetimler ilan etti. Rusya'nın desteklediği ayrılıkçı güçlerle Ukrayna ordusu arasında kanlı çatışmalar yaşandı. Batılı güçlerin Moskova nezdinde devreye girmesiyle 2014 ve 2015'te Minsk Anlaşmaları imzalandı. Ancak ateşkes ihlalleri sürdü. Şubat itibarıyla çatışmalarda yaklaşık 14 bin kişi hayatını kaybetti.

Rusya, 2021 sonlarında Ukrayna sınırında on binlerce asker konuşlandırmaya başlayarak dikkatleri üzerine çekti. ABD, Rusya'nın işgale hazırlandığını yinelerken Rusya bunu reddetti. Batılı ülkeler Rusya'yı yaptırımlar uygulamakla tehdit ederken Moskova yönetimi, Donbas'taki ayrılıkçı yönetimleri tanıdı ve 24 Şubat'ta Ukrayna topraklarına askeri harekat başlattı.

Rus lider Vladimir Putin, amaçlarının "Kiev tarafından soykırıma maruz kalan insanları korumak, Ukrayna'yı Nazizm'den ve militarizmden arındırmak" olduğunu savunarak Ukrayna ordusuna silah bırakma çağrısı yaptı.

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Sokağa Çıkma Yasağı, Ukrayna, Rusya, Kiev, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ukrayna'da başkent Kiev ve bazı şehirlerde sokağa çıkma yasağı uygulanacak - Son Dakika


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