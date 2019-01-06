Son Dakika Haberleri: Ukrayna'da Bavulun İçinde Genç Bir Kızın Cesedi Bulundu

Ukrayna'da Bavulun İçinde Genç Bir Kızın Cesedi Bulundu

1 saat önce İlandır

Ukrayna'nın Dnipro kentinde çöp tenekesine bırakılmış bir bavulun içinde insan cesedi bulundu.

Ukrayna'da Bavulun İçinde Genç Bir Kızın Cesedi Bulundu, System.String[]
Ukrayna'nın Dnipro kentinde çöp tenekesine bırakılmış bir bavulun içinde insan cesedi bulundu.

Ukrayna'nın Dnipro kenti emniyetinden yapılan açıklamada, Geroyev Caddesi üzerindeki bir apartmanın yanında çöp tenekesinin içerisine bırakılmış bir bavulun içinde insan cesedi bulunduğu duyuruldu.

Medyaya yansıyan haberlere göre, çöp tenekesini karıştıran evsiz bir kişi, bulduğu bavulu açınca genç bir kıza ait cesetle karşılaştı.

Olay yerine gelen polis ekipleri inceleme başlattı. Maktulun boynuna aldığı darbe sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.

Cesedin 19 yaşındaki D.B.'ye ait olduğu belirlenirken, yılbaşını Kiev'de kutlayan genç kızdan 3 Ocak tarihinden bu yana haber alınamadığı belirtildi.

Harkov doğumlu olan D.B.'nin lise eğitimi için Dnipro'ya taşındığı, 17 yaşındayken annesinin ve babasının ebevenylik haklarının ellerinden alındığı basına yansıyan haberler arasında.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - Kerem

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 04:48 Kaynak: DHA

Dnipro, Ukrayna, Dünya
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