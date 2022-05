Ukrayna'da bazı bölgelerde gıda sıkıntısı yaşanıyor

Rusya'nın saldırısı altındaki Ukrayna'nın Çernigiv şehrinde marketlerde boşalan raflar dikkat çekiyor. Savaşın ilk günlerinde çatışmalar nedeniyle kapanan marketler, bu günlerde kapılarını açsa da raflarındaki boşluklar halkın bazı gıda maddelerine ulaşmasını engelliyor. Süpermarket zincirleri, tedarikte yaşanan aksamalar nedeniyle yeni ürünler getiremiyor. Marketlerde yer alan ürünlerin fiyatları ise savaş öncesi döneme göre yaklaşık iki kat artmış durumda.

Alexei Koretsky:

"Şu anda Çernigiv'deyiz. Burası Matsana'nın bir bölgesi, marketler yeni açıldı, savaş sırasında kapatılmıştı, şimdi açıldı. Ürünleri bulmak kesinlikle zor. Başka dükkanlar var ama teslimatlar zor, çabalıyorlar, ama her şeyi bulmak zor. Fiyatlar elbette yükseldi, zor bir durum, hayatta kalıyoruz, insani yardım alıyoruz, bir şekilde hayatta kalmaya çalışıyoruz."

Natalia Petrovnaya:

"Mağazalarda çok az ürün var ve olanlar da çok pahalı. Bu nedenle emekliler, satın alma sıkıntısı yaşıyor. Bana öyle geliyor çünkü yalnız yaşıyorum. En zor zamanlarda bile bir adam bize ekmek getirirdi. Aşağıda yaşıyor. Paramı alıp bize taze ekmek getirirdi. Elbette şimdi olmayacak, özellikle de o zamanlar çok zordu, bombardımanlar, bombalamalar... Kendi arabasıyla kendi benziniyle bize ekmek getirirdi. Bunun için elbette ona çok minnettarız. ve şimdi ürünler çok pahalı. Örneğin salatalık 100 Grivna. Onları kim alacak? Bana öyle geliyor ki, yüksek gelirli insanlar bile... Onlar için bile yüksek. Turp 75 Grivna. Örneğin şimdi bir şey görürsem ve satın alabiliyorsam 150 gram satın alıyorum. Örneğin vücudumda demir eksikliğim var, bu tür ürünlere ihtiyacım var, protein olarak karaciğer alabiliyorum ancak. 77 Grivna tavuk karaciğeri. Hiç et alamıyorum. Orada bir paket margarinim var, savaş öncesi dönemlerden kalma. Kek pişirmek istedim ama elektrikler kesik olduğu için fırınımı çalıştıramadım. Bir zamanlar gaz bile yoktu, şimdi gaz verdiler, bu yüzden mutluyum. Elbette suyu ısıtacağım. Ne diyeyim? Kötü... Elbette o zamanlar tüm ürünler vardı, tüm ürünler pazardaydı. Mağazalarda eksik olan şey pazardaydı. Tabii ki süt ürünlerini emeklilerin alması çok zor. Savaştan önce pahalıydı ve şimdi genel olarak bu fiyatlar var. Sağlıklı insanlar alışverişe gidip süt ürünlerinde indirim olup olmadığını araştırır. Bir süredir bacaklarım pek tutmuyor, bu yüzden... Biraz daha iyi belki her şey geçer. Ukrayna'da savaş var ve ürünler çok pahalı. ve insanlar gittikleri her yerden geri dönmeye başlıyor. İnsanlar, yiyecek almak için çok zorlanıyor çünkü onları temin etmek için sıraya girmek zorundalar.