Ukrayna'da bebekler dünyaya gözlerini sığınaklarda açtı - Son Dakika
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Ukrayna'da bebekler dünyaya gözlerini sığınaklarda açtı

26.02.2022 12:09
Ukrayna'da bebekler dünyaya gözlerini sığınaklarda açtı

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrasında hamile kadınlar bebeklerini sığınaklarda dünyaya getirdi.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrasında hamile kadınlar bebeklerini sığınaklarda dünyaya getirdi.

Kyiv Independent'ın haberine göre, Kiev'de halk, Rusya'nın saldırılarından korunmak için sığınaklara koştu.

Kiev'de sığınak olarak kullanılan bir metro istasyonuna gelen 23 yaşındaki hamile kadının gece saatlerinde sancıları başladı.

Kadın, etraftakilerin de yardımıyla sığınakta doğum yaptı.

Doğumun ardından hastaneye kaldırılan anne ve bebeğin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Bu arada, Ukrayna Dışişleri Bakanlığının Twitter hesabında, Kiev'deki sığınaklarda dünyaya gelen ilk bebeğin fotoğrafı paylaşıldı.

Paylaşımda, "Kiev'deki sığınaklardan birinde (bildiğimize göre) ilk bebek dünyaya geldi. Yerin altında, yanan binaların ve Rus tanklarının yanında." ifadeleri kullanıldı.

Söz konusu doğum, uluslararası kamuoyunda gündem oldu.

Diğer yandan, Herson kenti Belediye Başkanı Ihor Kolyhaiev de kentteki sığınaklarda iki bebeğin gece dünyaya gözlerini açtığını açıkladı.

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Ukrayna, Rusya, Metro, Kiev, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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