Ukrayna'da bedava maske izdihamı - Son Dakika
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Ukrayna'da bedava maske izdihamı

6 saat önce

Ukrayna'da bedava maske izdihamıSonat KEREM, (DHA) 'Ukrayna'nın Harkov kentinde koronavirüse (Covid-19) karşı önlem olarak ücretsiz dağıtılan tıbbi maskeleri almak isteyenler, izdihama yol açtı.

Ukrayna'da bedava maske izdihamı

Sonat KEREM, (DHA) 'Ukrayna'nın Harkov kentinde koronavirüse (Covid-19) karşı önlem olarak ücretsiz dağıtılan tıbbi maskeleri almak isteyenler, izdihama yol açtı. Belediye Meclisi binası önünde uzun kuyruklar oluştu.

Ukrayna'da muhalefette bulunan Avrupa Dayanışması Partisi'nden eski bir milletvekili adayının Belediye Meclisi binası önünde dağıttığı maskeleri almak isteyen vatandaşlar arasında tartışma çıktı ve izdiham yaşandı. Öte yandan Ukrayna'da şu ana kadar 7 koronavirüs vakası tespit edilirken, 1 hasta hayatını kaybetti. Ülke genelinde 3 hafta süreliğine karantina ilan edildi. Ukrayna hükümeti koronavirüsle mücadele önlemleri kapsamında ülkeden tıbbi maske, eldiven ve diğer bazı ürünlerin ihracatını yasakladı.

Ukrayna'da bedava maske izdihamı

Ukrayna, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 04:09 Kaynak: DHA
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