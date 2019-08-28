Son Dakika Haberleri: Ukrayna'da binada doğal gaz patlaması: 2 ölü, 7 yaralı
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Ukrayna'da binada doğal gaz patlaması: 2 ölü, 7 yaralı

1 saat önce

Ukrayna'da doğal gaz patlaması nedeniyle 4 katlı bina çöktü, 2 kişi hayatını kaybetti, 4'ü çocuk 7 kişi de yaralandı.

Ukrayna'da binada doğal gaz patlaması: 2 ölü, 7 yaralı, System.String[]
Ukrayna'da doğal gaz patlaması nedeniyle 4 katlı bina çöktü, 2 kişi hayatını kaybetti, 4'ü çocuk 7 kişi de yaralandı. Ukrayna'nın Lviv bölgesindeki Drohobych ilçesinde 4 katlı bir binada doğal gaz patlaması meydana geldi. Patlama nedeniyle binanın bir bölümünün çöktüğü öğrenildi. Olay yerine gelen 399 kişilik arama kurtarma ekiplerinin, binanın enkazında 2 kişinin cansız bedenine ulaştığı belirtildi. Ekiplerin arama kurtarma çalışmaları devam ederken yaralanan 4'ü çocuk 7 kişi ise hastaneye kaldırıldı.
(İHA)
Ukrayna, Lviv, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.08.2019 12:30 Kaynak: İHA
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