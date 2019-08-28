Ukrayna'da binada doğal gaz patlaması: 2 ölü, 7 yaralı
1 saat önce
Ukrayna'da doğal gaz patlaması nedeniyle 4 katlı bina çöktü, 2 kişi hayatını kaybetti, 4'ü çocuk 7 kişi de yaralandı.
Ukrayna Haber Yayın Tarihi: 28.08.2019 12:30 Kaynak: İHA
'da doğal gaz patlaması nedeniyle 4 katlı bina çöktü, 2 kişi hayatını kaybetti, 4'ü çocuk 7 kişi de yaralandı. Ukrayna'nın Lviv
bölgesindeki Drohobych ilçesinde 4 katlı bir binada doğal gaz patlaması meydana geldi. Patlama nedeniyle binanın bir bölümünün çöktüğü öğrenildi. Olay yerine gelen 399 kişilik arama kurtarma ekiplerinin, binanın enkazında 2 kişinin cansız bedenine ulaştığı belirtildi. Ekiplerin arama kurtarma çalışmaları devam ederken yaralanan 4'ü çocuk 7 kişi ise hastaneye kaldırıldı.
(İHA)
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