Ukrayna'da bir drenaj kuyusundan 4 işçinin cesedi çıktı - Son Dakika

Ukrayna'da bir drenaj kuyusunda çalışan işçi zehirlenince arkasından kuyuya giren 3 kişi dahil toplam 4 işçi hayatını kaybetti.

Ukrayna'nın Harkov şehrinde kırsal bir alanda bulunan drenaj kuyusunda çalışma yapmak için bölgenin su idaresi hizmetlerinde çalışan 4 işçi bölgeye gitti. Kuyunun kapağını açan işçilerden biri kuyuya indi. Kuyunun kapalı olması nedeniyle içeride biriken gazdan etkilenen işçi zehirlenince kuyunun başındaki arkadaşlarına seslendi. Bunun üzerine diğer işçiler arkadaşlarını kurtarmak için sırayla kuyuya indi. Fakat kuyuya inen toplam 4 işçi zehirlenerek hayatını kaybetti. Amirleri işçilere ulaşamayınca kuyuya ekipler gönderildi. Buradaki kuyuda incelemelerde bulunan ekipler kuyu içerisinde 4 işçinin cesedinin bulunduğunu gördü. Bunun üzerine özel donanımlı ekipler bölgeye sevk edilerek cesetler kuyudan çıkarıldı.

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İşçilerin kuyuda zehirlenerek ölmesinden sonra cesetler morga kaldırıldı. Bölge polisi ve bölge savcılığı kuyu çevresinde incelemelerde bulundu. İşçilerin kuyuya oksijen tüpü ve maskelerle girmesi gerekirken hiçbir güvenlik önleminin alınmaması Ukrayna'da kamuoyunun tepkisine neden oldu. Bölge savcılığı olayla ilgili soruşturma başlatırken işçileri güvenlik önlemleri almadan kuyuya gönderen tüm sorumlular için ceza davası açıldı. Olayla ilgili soruşturma sürerken kuyunun su idaresine bağlı başka ekiplerce kapatılacağı açıklandı.

(İHA)