Ukrayna'da bir gösterici kendini ateşe verdi - Son Dakika

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Devlet Başkanlığı binası etrafında düzenlenen gösteri sırasında göstericilerden birisi kendini yaktı.



Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bir grup gösterici, Ukrayna Devlet Başkanlığı binası etrafında öğle saatlerinde toplanarak sağlık sektöründeki problemlere dikkat çekmek amacıyla gösteri düzenledi. Sağlıkçılar tarafından düzenlenen gösteride, bir gösterici herkesin önünde üzerine yanıcı madde dökerek kendini yaktı. Polis tarafından yapılan açıklamada, kendi yakan göstericinin bazı problemleri olduğu ve hiçbir yetkilinin kendisine yardım etmek istemediğinin anlaşıldığı ifade edildi. Ukrayna Devlet Başkanı Genel Sekreteri Yulya Mendel, konuyla ilgilendiklerini ve şahısla problemleri hakkında bizzat görüşeceğini açıkladı.



Öte yandan 2018 yılının yaz aylarında ordudan atılan Sergey Ulyanov isimli bir asker, Ukrayna Savunma Bakanlığı önünde yaptığı protesto sonrasında kendisini yakmıştı. - KİEV