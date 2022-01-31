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Ukrayna'da bir grup, düzensizlik planlama şüphesiyle yakalandı - Son Dakika

Ukrayna'da bir grup, düzensizlik planlama şüphesiyle yakalandı

31.01.2022 19:07
Ukrayna'da bir grup, düzensizlik planlama şüphesiyle yakalandı

Ukrayna İçişleri Bakanı Denis Monastırskiy, bir grubun ülkede düzensizlik çıkarmayı planladıkları şüphesiyle yakalandığını söyledi.

Ukrayna İçişleri Bakanı Denis Monastırskiy, bir grubun ülkede düzensizlik çıkarmayı planladıkları şüphesiyle yakalandığını söyledi.

Monastırskiy, başkent Kiev'de düzenlediği brifingde, "Başkentte düzensizlik yaratmayı planlayan bir grup şahıs dün gözaltına alındı. 5 bin kişilik gösteri planlanıyordu. Bunlardan 1500'ünün güvenlik güçleri ile arbedeyi kışkırtması gerekiyordu." dedi.

Bunun önceden planlandığını belirten Monastırskiy, "Gösteriye katılanlar arasında şiddetin yaşanması ve kanın dökülmesi bekleniyordu." şeklinde konuştu.

Ukrayna Ulusal Polisi Başkanı İgor Klimenko da ilk gösterinin Devlet Başkanlığı ofisi yanında bugün düzenlenmesi planlandığına dikkati çekerek, "Şubatta ülkenin bölge merkezlerinde daha 4 eylem için sipariş verilmiş. Bunları planlayan şahıs ile ona yardımcı olan şahıs gözaltına alındı. Onları düzensizlik yaratma teşebbüsüyle suçluyoruz." ifadelerini kullandı.

Yakalananların Ukrayna vatandaşı olduğunu aktaran Klimenko, şunları kaydetti:

"Bu gösterileri sipariş edenleri tespit etme yolundayız ancak Ukrayna'da istikrarsızlığın yaratılmasının kimin yararına olduğunu iyi biliyoruz. Bu şahısların yabancı devletlerle bağlantılı olup olmadığı soruşturma esnasında belirlenecek."

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, 28 Ocak'ta yaptığı açıklamada, Ukrayna'da istikrarsızlık yaratılması riski olduğunu belirtmişti.

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Güvenlik güçleri, Süleyman Soylu, Ukrayna, Kiev, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ukrayna'da bir grup, düzensizlik planlama şüphesiyle yakalandı - Son Dakika


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