Ukrayna'da bir günde 5 binden fazla sivil tahliye edildi - Son Dakika
Üye Girişi

Ukrayna'da bir günde 5 binden fazla sivil tahliye edildi

27.03.2022 00:57
Ukrayna'da bir günde 5 binden fazla sivil tahliye edildi

Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Veresçuk, son 24 saatte insani yardım koridorları üzerinden çoğu Mariupollü 5 bin 208 sivili güvenli bölgelere tahliye ettiklerini söyledi.

Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Veresçuk, son 24 saatte insani yardım koridorları üzerinden çoğu Mariupollü 5 bin 208 sivili güvenli bölgelere tahliye ettiklerini söyledi.

Veresçuk, yaptığı açıklamada, 26 Mart'ta sivillerin tahliyesi için 10 insani yardım koridorunun çalıştığını bildirdi. Söz konusu koridorlarla 5 bin 208 sivili güvenli bölgelere tahliye ettiklerini aktaran Veresçuk, yalnızca Mariupol kentinden 4 binden fazla kişinin çıkarıldığını ifade etti.

Veresçuk, yarın için de Zaporojiya-Mariupol güzergahında insani yardım koridorunun açılması için görüşmeler gerçekleştirdiklerini kaydetti.

YORUMLAR
500
Ukrayna: Cuma günü 2 insani koridor üzerinden 7 bin 331 sivil tahliye edildi Ukrayna: Cuma günü 2 insani koridor üzerinden 7 bin 331 sivil tahliye edildi

Başbakan Yardımcısı, Mariupol, Ukrayna, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ukrayna'da bir günde 5 binden fazla sivil tahliye edildi - Son Dakika


Son Dakika
00:58 Rus birlikleri Kiev'e girmeyi başaramadı! Başkentten 70 kilometre kadar geri püskürtüldü
00:54 Çok konuşulacak iddia! Mesut Özil, teknik direktör İsmail Kartal'a Almanca küfürler etti
00:34 Sosyal medya gündemine o da uydu! Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'dan eğlenceli anlar
00:31 Tahkim Kurulu kararı sonrası Ferhat Gündoğdu'ya istifa baskısı başladı
23:40 Biden Putin'e seslendi: NATO topraklarına girmeyi aklından bile geçirme
23:32 Fenerbahçe kulübünden tepki sesleri yükseldi: O koltuklarda nasıl oturacaksınız?
23:25 Büyük merakla beklenen EXPO hakkında Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş bilgi verdi
23:06 İki otomobil çarpıştı:1 polis memuru hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı
23:00 Galatasaray genel kurulunda gergin anlar! Osman Tanburacı oy birliğiyle salondan atıldı
19:04 Tamer Karadağlı'dan ayrılık iddialarına yanıt: Erkekliğe de yakıştığına inanmıyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.03.2022 01:05:07. #1.13#
SON DAKİKA: Ukrayna'da bir günde 5 binden fazla sivil tahliye edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement