Ukrayna'da bir kliniğe Kovid-19 hastalarının kabul edilmesi protesto edildi - Son Dakika

Ukrayna'nın Harkov kentinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalarının bir kliniğe kabul edilmesi protesto edildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Harkov kentindeki Radyasyondan Korunma Bölge Kliniğinin Kovid-19 hastalarını kabul etmeye başladığı belirtildi.

Bunun bir grup Ukraynalı tarafından protesto edildiği kaydedilen açıklamada, protestocular ile polis arasında arbede çıktığı bildirdi.

Açıklamada, arbedede 2 polisin yaralandığı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

Ukrayna'nın Novie Sanjarı kentinde Kovid-19 salgını nedeniyle Çin'in Vuhan kentindeki Ukraynalıların ülkeye getirilişi daha önce protesto edilmiş, gösteride 10 polis yaralanmıştı.