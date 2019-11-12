Son Dakika Haberleri: Ukrayna'da bir milletvekili parlamentoya Joker maskesiyle geldi
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Ukrayna'da bir milletvekili parlamentoya Joker maskesiyle geldi

6 saat önce

Ukrayna Sosyalist Partisi Lideri İlya Kiva, Ukrayna Parlamentosu'nda bir milletvekilinin yemini sırasında parlamentoya ünlü film Batman'daki bir karakter olan Joker maskesiyle geldi.

Ukrayna'da bir milletvekili parlamentoya Joker maskesiyle geldi, System.String[]

Ukrayna Sosyalist Partisi Lideri İlya Kiva, Ukrayna Parlamentosu'nda bir milletvekilinin yemini sırasında parlamentoya ünlü film Batman'daki bir karakter olan Joker maskesiyle geldi.

İlginç eleştiri yöntemleriyle tanınan Kiva, bu kez parlamentoda yemin eden bir milletvekilini Joker maskesi giyerek protesto etti. Milletvekili Sergei Rudik'in yemini sırasında parlamentoya yüzünde kauçuk bir Joker maskesiyle giren Kiva, Rudik'in yeminini ettiği podyuma yaklaştı ve maskeyi buraya yerleştirdi. Rudik de bunun üzerine "Kauçuk maskelerden korkmuyoruz" dedi.


Ukrayna, Batman, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 06:06 Kaynak: DHA
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