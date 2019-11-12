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Ukrayna'da bir milletvekili parlamentoya Joker maskesiyle geldi
6 saat önce
? Ukrayna Sosyalist Partisi Lideri İlya Kiva, Ukrayna Parlamentosu'nda bir milletvekilinin yemini sırasında parlamentoya ünlü film Batman'daki bir karakter olan Joker maskesiyle geldi.
Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 07:35 Kaynak: DHA
? Ukrayna
Sosyalist Partisi Lideri İlya Kiva, Ukrayna Parlamentosu'nda bir milletvekilinin yemini sırasında parlamentoya ünlü film Batman
'daki bir karakter olan Joker maskesiyle geldi.
İlginç eleştiri yöntemleriyle tanınan Kiva, bu kez parlamentoda yemin eden bir milletvekilini Joker maskesi giyerek protesto etti. Milletvekili Sergei Rudik'in yemini sırasında parlamentoya yüzünde kauçuk bir Joker maskesiyle giren Kiva, Rudik'in yeminini ettiği podyuma yaklaştı ve maskeyi buraya yerleştirdi. Rudik de bunun üzerine 'Kauçuk maskelerden korkmuyoruz' dedi.
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