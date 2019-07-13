Son Dakika Haberleri: - Ukrayna'da Bir TV Kanalına El Bombalı Saldırı Düzenlendi
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- Ukrayna'da Bir TV Kanalına El Bombalı Saldırı Düzenlendi

2 saat önce

- Ukrayna'da bir TV kanalına el bombalı saldırı düzenlendiKİEV - Ukrayna'nın başkenti Kiev'de televizyon kanalı 112 Ukraina'nın binasına el bombalı saldırı düzenlendi.

- Ukrayna'da bir TV kanalına el bombalı saldırı düzenlendi
KİEV - Ukrayna'nın başkenti Kiev'de televizyon kanalı 112 Ukraina'nın binasına el bombalı saldırı düzenlendi.
Ukrayna'nın başkenti Kiev'de kimliği belirlenemeyen iki kişi, televizyon kanalı 112 Ukraina'nın binasına el bombası attı. Kanalın web sitesinden bu sabah yayınlanan bildiride, "12 Temmuz'u 13 Temmuz'a bağlayan gece, 112 Ukraina'nın merkez binasına el bombası fırlatılarak saldırıda bulunuldu" açıklaması yapıldı. Polis binayı kordon altına alırken, terör şüphesiyle çalışma başlattı. Kiev polisinin basın servisi "polis birimleri, binanın hasarlı cephesini ve suç mahallinin bitişiğindeki bölgeyi kordon altına aldı. Araştırmalar sırasında bir el bombası fırlatıcısının kullanılmış tüpünü buldular" ifadeleri kullanıldı.
Ukrayna Ulusal Gazeteciler Sendikası, güvenlik güçlerine saldırıyı gerçekleştirenlerin bir an önce yakalanması çağrısında bulundu. Gazeteciler Birliği Başkanı Sergei Tomilenko, "Ulusal Gazeteciler Sendikası, SBU'nun [Ukrayna Güvenlik Hizmeti] ve diğer birimlerin, 112 kanalının merkezine yapılan ciddi saldırının etkili bir şekilde soruşturulmasını istiyor. Bu terörist saldırıyı her kim düzenlediyse cezalandırılması gerekiyor" dedi.
- Ukrayna'da Bir TV Kanalına El Bombalı Saldırı Düzenlendi
Ukrayna, TV, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2019 02:04 Kaynak: İHA
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