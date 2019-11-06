Son Dakika Haberleri: Ukrayna'da bir yayaya çarpan minibüs kazanın ardından olay yerinden uzaklaştı
Son Dakika Dünya Ukrayna'da bir yayaya çarpan minibüs kazanın ardından olay yerinden uzaklaştı

Ukrayna'da bir yayaya çarpan minibüs kazanın ardından olay yerinden uzaklaştı

6 saat önce

Ukrayna'nın Zaporijya kentinde yolun karşısına geçmeye çalışan bir gence çarpan minibüs, kazanın ardından olay yerinden kaçarken, yaralanan genç ise kazanın ardından hızla toparlandı.

Ukrayna'da bir yayaya çarpan minibüs kazanın ardından olay yerinden uzaklaştı, System.String[]

Ukrayna'nın Zaporijya kentinde yolun karşısına geçmeye çalışan bir gence çarpan minibüs, kazanın ardından olay yerinden kaçarken, yaralanan genç ise kazanın ardından hızla toparlandı.

Söz konusu olayda, yolun karşısına geçmeye çalışan 14 yaşındaki bir gence çarpan minibüs, gencin kazanın ardından hızla toparlanmasının ardından olay yerinden uzaklaştı. Güvenlik kameralarına yansıyan olayda, gencin kazanın oluşturduğu şokla hızla toparlandığı ve minibüsün ise olay yerinden uzaklaştığı görüldü.Yerel medyada yer alan habere göre görgü tanıkları olayı polise bildirirken, minibüs şoförünün gözaltına alındığı ve olay yerine ambulans çağrıldığı belirtildi.


Zaporijya, Ukrayna, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 11:23 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Trump'a yönelik azil soruşturması sürüyor! İki yetkilinin ifade metinleri yayınlandı
Ağrı'da cezaevi ziyareti dönüşü feci kaza: 1 ölü, 18 yaralı 25 bin kişi 'hayatın değerini anlamak için' kefenleriyle 10 dakika tabuta girdi Trump'ın azil sürecinde yeni gelişme: Üst düzey bir Amerikalı diplomat ifadesini değiştirdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2019 17:59:37. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ukrayna'da bir yayaya çarpan minibüs kazanın ardından olay yerinden uzaklaştı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]