Ukrayna'da bir yayaya çarpan minibüs kazanın ardından olay yerinden uzaklaştı

Ukrayna'nın Zaporijya kentinde yolun karşısına geçmeye çalışan bir gence çarpan minibüs, kazanın ardından olay yerinden kaçarken, yaralanan genç ise kazanın ardından hızla toparlandı.

Söz konusu olayda, yolun karşısına geçmeye çalışan 14 yaşındaki bir gence çarpan minibüs, gencin kazanın ardından hızla toparlanmasının ardından olay yerinden uzaklaştı. Güvenlik kameralarına yansıyan olayda, gencin kazanın oluşturduğu şokla hızla toparlandığı ve minibüsün ise olay yerinden uzaklaştığı görüldü.

Yerel medyada yer alan habere göre görgü tanıkları olayı polise bildirirken, minibüs şoförünün gözaltına alındığı ve olay yerine ambulans çağrıldığı belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Yayaların yolun karşısına geçmeleri

Minibüsün gence çarpması,

Gencin yerden kalkması, minibüsün uzaklaşması