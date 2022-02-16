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Ukrayna'da "Birlik Günü" kutlamaları - Son Dakika

Ukrayna'da "Birlik Günü" kutlamaları

16.02.2022 14:13

Rusya'nın Ukrayna'ya saldıracağı gün olarak iddia edilen 16 Şubat, başkent Kiev başta olmak üzere ülke çapında "Birlik Günü" olarak kutlandı.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldıracağı gün olarak iddia edilen 16 Şubat, başkent Kiev başta olmak üzere ülke çapında "Birlik Günü" olarak kutlandı.

Donbas bölgesindeki Kramatorsk şehrinde pek çok Ukraynalı ellerinde milli bayraklarla Juvileyniy Parkta Birlik Gününü kutlamak için bir araya geldi.

Katılımcılardan Larissa Kostenko, AA muhabirine yaptığı açıklamada, etkinliğin Ukraynalıları tek bir yumruk olarak bir araya getirdiğini belirterek, zaferin kendilerinin olacağını ifade etti.

Ukrayna ordusu mensubu Natalya da bugünün, "düşmana karşı birlik olmalarının" sembolü olduğunu belirterek halkın orduya desteğini göstermesi açısından çok önemli olduğunu belirtti.

Ukrayna'da Birlik Günü kutlamaları
Ukrayna'da Birlik Günü kutlamaları
Ukrayna'da Birlik Günü kutlamaları

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Togo Cumhuriyeti, Ukrayna, Rusya, Kiev, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ukrayna'da 'Birlik Günü' kutlamaları - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ukrayna'da "Birlik Günü" kutlamaları - Son Dakika
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