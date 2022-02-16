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Ukrayna'da "Birlik Günü" kutlandı - Son Dakika

Ukrayna'da "Birlik Günü" kutlandı

16.02.2022 13:37
Ukrayna'da "Birlik Günü" kutlandı

Rusya'nın Ukrayna'ya saldıracağı gün olarak iddia edilen 16 Şubat, başkent Kiev başta olmak üzere ülke çapında "Birlik Günü" olarak kutlandı.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldıracağı gün olarak iddia edilen 16 Şubat, başkent Kiev başta olmak üzere ülke çapında "Birlik Günü" olarak kutlandı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Kiev'de düzenlenen Birlik Günü etkinliğine katıldı.

Zelenskiy, "Dinyeper Nehri'nin sağında veya solunda yaşayanların, şehirde ya da köyde yaşayanların, bugün hepimizin günü." diye konuştu.

Donbas bölgesindeki Kramatorsk şehrinde pek çok Ukraynalı ellerinde milli bayraklarla Juvileyniy Park'ta Birlik Günü'nü kutlamak için bir araya geldi.

Katılımcılardan Larissa Kostenko, AA muhabirine yaptığı açıklamada, etkinliğin Ukraynalıları tek bir yumruk olarak bir araya getirdiğini belirterek, zaferin kendilerinin olacağını ifade etti.

Ukrayna ordusu mensubu Natalya da bugünün, "düşmana karşı birlik olmalarının" sembolü olduğunu dile getirerek, halkın orduya desteğini göstermesi açısından çok önemli olduğunu vurguladı.

Birlik Günü

ABD medyasında, ABD Başkanı Joe Biden'ın, Batı ülkelerinin liderlerini, 16 Şubat'ta Rusya'nın Ukrayna'ya saldırabileceği yönünde bilgilendirdiği öne sürülürken, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, 14 Şubat'ta, 16 Şubat'ı "Birlik Günü" ilan etmişti.

16 Şubat'ın saldırı günü olacağının iddia edildiğini aktaran Zelenskiy, "Biz onu Birlik Günü yapacağız. Gerekli karar imzalandı. O gün ulusal bayraklarımızı asacağız, sarı-mavi kurdelelerimizi takacağız ve tüm dünyaya birliğimizi göstereceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

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Togo Cumhuriyeti, Ukrayna, Rusya, Kiev, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ukrayna'da 'Birlik Günü' kutlandı - Son Dakika


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