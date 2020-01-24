Ukrayna'da bomba paniği: 5 metro istasyonu kapatıldı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Ukrayna'da bomba paniği: 5 metro istasyonu kapatıldı - Son Dakika

Ukrayna'da bomba paniği: 5 metro istasyonu kapatıldı

6 saat önce

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de yapılan bomba ihbarı sonucunda 5 metro istasyonu kapatıldı.

Ukrayna'da bomba paniği: 5 metro istasyonu kapatıldı, System.String[]

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de yapılan bomba ihbarı sonucunda 5 metro istasyonu kapatıldı.


Ukrayna'nın başkenti Kiev'de yapılan bomba ihbarı sonucu kentteki 5 metro istasyonu geçici olarak kullanıma kapatıldı. Kiev Metrosu Basın Ofisi'nden yapılan açıklamada, "Aldığımız bir ihbar sonucunda Hırşatik, Ploşa Liva Tolstova, Dvarets Sporta, Zalatiye Varota ve Teatralnaya metroları geçici süreliğine kapatılmıştır" ifadelerine yer verildi.


Kapatılan 5 metro istasyonunda geniş çaplı bomba araması başlatılırken, istasyonların kullanıma ne zaman açılacağı ise bilinmiyor.


Kiev'de daha önce yapılan ihbarlarda, şehrin farklı bölgelerindeki alışveriş merkezleri alarma geçmiş ve geçici süreliğine kapatılmışlardı. - KİEV

Ukrayna, Kiev, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 10:43 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

'Robin Hood' bu kez İzmit'te ortaya çıktı! Veresiye defterini kapattı
Eşini öldürüp yüz derisini soyan caninin cezası belli oldu Ordu'da cenazelerini bekleyen aileye başka birinin cenazesi gönderildi 7 yıllık sır çözüldü! Çöp konteynerındaki ölü bebeğin katili anneannesi çıktı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2020 05:18:26. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Ukrayna'da bomba paniği: 5 metro istasyonu kapatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]