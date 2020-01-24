Ukrayna'da bomba paniği: 5 metro istasyonu kapatıldı - Son Dakika

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de yapılan bomba ihbarı sonucunda 5 metro istasyonu kapatıldı.



Ukrayna'nın başkenti Kiev'de yapılan bomba ihbarı sonucu kentteki 5 metro istasyonu geçici olarak kullanıma kapatıldı. Kiev Metrosu Basın Ofisi'nden yapılan açıklamada, "Aldığımız bir ihbar sonucunda Hırşatik, Ploşa Liva Tolstova, Dvarets Sporta, Zalatiye Varota ve Teatralnaya metroları geçici süreliğine kapatılmıştır" ifadelerine yer verildi.



Kapatılan 5 metro istasyonunda geniş çaplı bomba araması başlatılırken, istasyonların kullanıma ne zaman açılacağı ise bilinmiyor.



Kiev'de daha önce yapılan ihbarlarda, şehrin farklı bölgelerindeki alışveriş merkezleri alarma geçmiş ve geçici süreliğine kapatılmışlardı. - KİEV