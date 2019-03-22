Son Dakika Haberleri: Ukrayna'da Bombalı Eylem Son Anda Önlendi

Ukrayna'da Bombalı Eylem Son Anda Önlendi

24 dakika önce

Ukrayna'nın Harkov şehrindeki metro istasyonunda planlanan bombalı eylem, istihbarat ekiplerince son anda engellendi.

Ukrayna'da Bombalı Eylem Son Anda Önlendi, System.String[]
Ukrayna'nın Harkov şehrindeki metro istasyonunda planlanan bombalı eylem, istihbarat ekiplerince son anda engellendi.

Rus istihbarat servisi tarafından organize edildiği iddia edilen bombalı eylem, amacına ulaşmadan Ukrayna İstihbarat Servisi (SBU) tarafından engellendi. Saldırgan gözaltına alındı

SBU tarafından yapılan açıklamada, "SBU çalışanları, Rus istihbarat servislerinin Harkov'da yaşayan vatandaşlardan birine 15 bin dolar karşılığında yaptırmaya hazırlandığı ve bir çok vatandaşın canına mal olacak, başkanlık seçimlerine gölge düşürecek bir eylem son anda engellenmiştir" ifadelerine yer verildi. - KİEV

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 05:33 Kaynak: İHA

Ukrayna, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Fenerbahçe Beko, CSKA Moskova'ya 70-68 Mağlup Oldu Rus Gelin Aleyna Doğan, Türkücü Kayınpederi Latif Doğan'ı FETÖ'ye Bağış Yapmakla Suçladı Ukrayna'da Metroya Bombalı Saldırı Önlendi Taksi Durağındaki Yolcu Kavgası Kanlı Bitti! Yaralılar Var
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.3.2019 17:57:27. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ukrayna'da Bombalı Eylem Son Anda Önlendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]