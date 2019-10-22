Ukrayna'da Bronz Dönemi'ne ait oymalı taş bulundu

Ukrayna'nın Vinitsa eyaletinde yapılan kazılarda bulunan ve bir insanın yüz hatlarının çizili olduğu taşın, Bronz Dönemi'ne ait olduğu belirlendi.

Vinitsa eyaletindeki Krijapolskiy bölgesine bağlı Gorodkovka köyünde çiftçilerin tarla sürerken bulduğu taş, bilim adamlarını harekete geçirdi. Bilim adamları tarafından yapılan kazı sonucunda çıkarılan taşa, yüzyıllar öncesinde yaşamış bir sanatçı tarafından oyularak insan şekli verildiği ve taşın sanat eseri olduğu anlaşıldı.

Konuya dair açıklama yapan Vinitsa Bölgesi Tarihi Sanat Değerlerini Koruma Derneği Başkanı Mihail Potupçik, "Bu taş, bu bölgede bulunan beşinci taş ve bizim için çok nadir değerli bir parça. Taş en az 5 bin yaşında ve insana benzetilerek oyulmuş. Yüz hatlarını görmek mümkün. İskit dönemine de ait olabileceği ihtimali üzerinde duruyoruz. Tam olarak hangi yerleşkeye ve hangi yıllara ait olduğunu söylemek şu an için zor" ifadelerini kullandı.

(Bekir Keskin/İHA)