Ukrayna'da bütün ülkede sıkıyönetim ilan edildi! Zelensk, "Saldırmayacağız ama kendimizi savunacağız" dedi - Son Dakika
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Ukrayna'da bütün ülkede sıkıyönetim ilan edildi! Zelensk, "Saldırmayacağız ama kendimizi savunacağız" dedi

24.02.2022 08:09

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya'nın Donbass bölgesine başlattığı askeri operasyon hakkında, "Eğer canımıza, özgürlüğümüze, çocuklarımıza saldırılırsa, kendimizi savunacağız, saldırmayacağız, kendimizi savunacağız" diye konuştu.

Rusya Lideri Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a askeri harekat emrini verdi. Putin, Ukrayna topraklarını işgal etme niyetleri olmadığını belirterek, "Operasyonun amacı sivillerin hayatını korumak" dedi. Putin ayrıca dışarıdan gelecek müdahalelere karşılık verileceğini de söyledi. Rus lider Ukrayna askerlerine silah bırakma ve çekilme çağrısı yaptı.

SIKIYÖNETİM İLAN EDİLDİ

Bu gelişmelerin ardından Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya'nın bu sabah Donbas bölgesindeki topraklarına girmesinin ardından ülke çapında sıkıyönetim ilan etti. Ukrayna'da dün de 30 günlük OHAL ilan edilmişti.

"KENDİMİZİ SAVUNACAĞIZ"

Zelenskiy, "Eğer canımıza, özgürlüğümüze, çocuklarımıza saldırılırsa, kendimizi savunacağız, saldırmayacağız, kendimizi savunacağız. Tüm sınırlarımızda sıkıyönetim ilan ettik. Rusya, altyapımıza ve sınır karakollarımıza füze saldırıları düzenledi. Ukrayna'nın pek çok kentinde patlama sesleri duyuldu" dedi.

Ukrayna lideri Zelenskiy.

"ŞEHİRLERİMİZE BOMBALAR ATILIYOR"

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba tarafından yapılan açıklamada, "Putin, büyük çaplı saldırısını biraz önce başlattı. Sivil barışçıl şehirlere bombalar atılıyor. Bu agresif bir savaştır. Ukrayna kendini koruyacak ve kazanacak. Dünya Putin'i durdurabilir. Şimdi harekete geçme zamanı" ifadeleri yer aldı.

HAVALİMANI VE SAVUNMA SİSTEMLERİ ETKİSİZLEŞTİRİLDİ

Öte yandan Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'daki hava savunma sistemleri, askeri havalimanları ve hava kuvvetlerinin "yüksek hassasiyetli silahlarla" etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

KIEV'DE SİREN SESLERİ DUYULUYOR

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de ve birçok şehirde patlama seslerinin duyulduğu öğrenildi. Kiev'de sirenlerin çaldığı ve halkın güvenli bölgelere kaçmaya çalıştığı belirtildi.

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