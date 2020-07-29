Ukrayna'da cadde ortasında kadına tekmeli saldırı - Son Dakika

Ukrayna'nın Dnipro kentinde, işlek caddede bir adam, tartıştığı kadını yere savurdu. Kadının kafasına tekme atan adam, baygın haldeki kadını caddenin ortasında bırakıp gitti.

Olay Ukrayna'nın Dnipro kentinde meydana geldi. Saldırgan, tartıştığı kadını yere savurdu ve kadının başına tekme attı. Baygın halde yatan kadının yardımına hiç kimse koşmazken, Dnipro Belediye Başkanı, saldırganın bulunması için 900 dolar ödül teklif etti.

BELEDİYE BAŞKANI ÖDÜL KOYDU

Olayın görüntülerinin sosyal medyadan yayınlanmasından sonra Dnipro Belediye Başkanı Borys Filatov, saldırganın bulunmasına yardım edecek kişiye 900 dolar (yaklaşık 6 bin 250 TL) ödül vereceğini açıkladı. Polis, saldırganı arıyor.