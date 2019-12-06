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Ukrayna'da çalışan Türk vatandaşı trafik kazasında öldü

6 saat önce

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de çalıştığı inşaata yürüyerek giderken yolda otomobilin çarptığı Türk vatandaşı yaşamını yitirdi.

Ukrayna'da çalışan Türk vatandaşı trafik kazasında öldü, System.String[]

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de çalıştığı inşaata yürüyerek giderken yolda otomobilin çarptığı Türk vatandaşı yaşamını yitirdi.


Olay, Kiev-Odesa kara yolunda meydana geldi. Ukrayna makamlarından edinilen bilgiye göre, çalıştığı inşaata yürüyerek gitmek üzere yola çıkan Türk vatandaşı Muttalip Dündar'a (56) sabahın erken saatlerinde havanın karanlık olması nedeniyle araç çarptı. Dündar, olay yerinde hayatını kaybetti. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine Ukrayna polisi geldi. Üzerinde kimlik bilgileri bulunamayan Dündar'ın cesedi morga kaldırılırken hakkında araştırma yapılmaya başlandı. Araştırma sonucunda Dündar'ın Yozgat'ın Yamaçlı nüfusuna kayıtlı olduğu anlaşıldı.


Dündar'ın cenazesinin alınabilmesi için Ukrayna yasalarına göre, aile bireylerinin Kiev'e gelerek teşhis etmesi gerektiği bildirildi. - KİEV

Ukrayna, Kiev, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 07:04 Kaynak: İHA
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