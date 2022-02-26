Ukrayna'da çatışmalar yoğunlaşıyorBaşkent Kiev'de, Rus ve Ukrayna askerleri çatışmaya devam ediyor - Son Dakika

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Ukrayna işgalinin ardından Rusya'dan iki ülkeye daha uyarı: Sonuçları çok ciddi olur

- Ukrayna'da çatışmalar yoğunlaşıyor

Başkent Kiev'de, Rus ve Ukrayna askerleri çatışmaya devam ediyor

KİEV - Rusya'nın, Ukrayna'ya askeri operasyonu 3. gününe girerken ülkenin başkenti Kiev dahil olmak üzere birçok kentte çatışmaların şiddeti büyüyor.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının ardından hemen hemen ülkenin tüm kentlerinde çatışmalar yoğunlaşarak artıyor. Dün geceye göre bu gece Ukrayna'nın başkenti Kiev'de aralarında olmak üzere tüm kentlerde şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Gündüz Ukrayna'ya hava hareketları ve roket saldırılarıyla operasyonlarını sürdüren Rusya, gece saatlerinde ise tüm yönlerden saldırılar gerçekleştirdi. Ukrayna ordusu ise, Kiev'i Ruslara teslim etmemek için büyük bir direnç gösterirken, Kiev'in merkezinin hemen dışında her 2 ülkenin askerleri arasında çatışmalar yaşanıyor. Çatışmaların en çok Kiev'in güneyinde yaşandığı öğrenilirken, Kiev'e bağlı Vasylkiv çatışmaların merkezi haline geldi.

Geç saatlerde Rusya tarafından, Harkov'dan sonra Mariopol kentinde de kontrolün ele alındığı duyurulurken, Rus ordusu Odessa kentine en çok deniz yolu ile saldırılar gerçekleştiriyor. Kiev'e roketatar sistemler, top atışları, hava ve kara harekatlarını sürdüren Rus ordusu, Dnipro, Harkov, Semi, İvano - Frankivsk, Herson ve Zaporijya kentlerinde de tüm yönlerden saldırılarını sürdürüyor. Rusya ve Ukrayna birliklerinin çatışması Ukrayna'nın hemen hemen tüm kentlerinde aralıksız devam ediyor.