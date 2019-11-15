Son Dakika Haberleri: Ukrayna'da cephanelikte patlama 2 ölü, 4 yaralı
Son Dakika Güncel Ukrayna'da cephanelikte patlama 2 ölü, 4 yaralı - Son Dakika

Ukrayna'da cephanelikte patlama 2 ölü, 4 yaralı

6 saat önce

Ukrayna'da cephanelikte patlama 2 ölü, 4 yaralıSonat KEREM, Kiev, (DHA) ? Ukrayna'nın Harkiv ilinde bir cephanelikte meydana gelen patlamada 2 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Ukrayna'da cephanelikte patlama 2 ölü, 4 yaralı

Sonat KEREM, Kiev, (DHA) ? Ukrayna'nın Harkiv ilinde bir cephanelikte meydana gelen patlamada 2 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Ukrayna Devlet Olağanüstü Haller Servisi'nden yapılan açıklamada, Harkiv iline bağlı Balakliya şehri yakınlarındaki füze ve havan topu cephaneliğinde bugün gündüz saatlerinde yaklaşık 25 patlama yaşandığı belirtildi. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı Basın Servisi, patlamanın mühimmat kalıntılarının imha edildiği sırada meydana geldiğini duyurdu. Olayda 2 askeri personelin hayatını kaybettiği, 4 kişinin yaralandığı, yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğunu bildirildi. Ukrayna'da aynı cephanelikte 2017 yılında yaşanan patlamalarda 20 bin kişi bölgeden tahliye edilmiş, 339 konut zarar görmüştü. Ukrayna Savunma Bakanlığı, bu patlamaların sabotaj nedeniyle meydana geldiğini açıklamıştı. Geçen sene cephaneliğin yakınlarında çıkan yangın ise büyümeden kontrol altına alınmıştı.

Ukrayna'da cephanelikte patlama 2 ölü, 4 yaralı

Ukrayna, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 07:25 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakırköy'de siyanürle intihar eden Bahattin Delen'in telefonundaki mesaja ulaşıldı
Ukrayna'da üniversiteli kızları öldüren sanık: Mesleğim dolandırıcılık, aylık gelirim 100 bin lira Ölü bulunan ingiliz eski subayıyla son görüşen arkadaşının ifadesi alındı Gaziantep'te cami inşaatı enkazında 33 saattir aranan mühendis yaralı olarak kurtarıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2019 01:48:24. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ukrayna'da cephanelikte patlama 2 ölü, 4 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]