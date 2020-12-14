Ukrayna'da Çernobil Nükleer Santrali faciasının tasfiyesinde yer alanlar anıldı - Son Dakika

Ukrayna'da 1986'da yaşanan Çernobil Nükleer Santrali faciasının tasfiyesinde yer alanlar anıldı.

Başkent Kiev'de yer alan Çernobil Kahramanları Anıtı'nda düzenlenen törene, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal, Ukrayna Parlamentosu Başkanı Dmitriy Razumkov ve Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak katıldı.

Katılımcılar anıta çiçek bıraktıktan sonra 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu.

Çernobil Nükleer Santrali'nin 4. ünitesinin üzerinin koruyucu bir plakayla kapatıldığı gün olan 14 Aralık, 2006'dan beri ülkede facianın tasfiyesinde yer alanları anma günü olarak gerçekleştiriliyor.

Faciadan sonra tasfiye çalışmalarında yaklaşık 600 bin kişinin yer aldığı ve yüksek derecede radyasyona maruz kaldığı tahmin ediliyor.

Çernobil faciası

Ukrayna'nın başkenti Kiev'e 110 kilometre uzaklıkta bulunan Çernobil Nükleer Santrali'nde 26 Nisan 1986'da patlama meydana gelmiş ve dünyanın en büyük nükleer faciasına sahne olmuştu.

Patlamadan çıkan zehirli bulut, başta Ukrayna ve Belarus olmak üzere Rusya ve Avrupa'nın bir kısmını etkilemiş, zehirli bulutlar, ABD, Kanada ve hatta Japonya'ya bile ulaşmıştı.