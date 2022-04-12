Ukrayna'da Çiftçiler Tarlalarını Terk Etmek İstemiyor - Son Dakika

Harkiv'in dışında küçük bir köy olan Yakovlivka'da, buğday önümüzdeki hasat mevsimi için ekildi. Ancak kimse hasadın yapılıp yapılamayacağını bilmiyor. Dünyanın en büyük beşinci buğday ihracatçısı olan Ukrayna'nın içine düştüğü savaş, Yakovlivka'yı belirsizlik ile karşı karşıya bırakıyor. "Sloboda Tahıl Ambarı" müdürü Vadim Aleksandrovich, sadece Yakovlivka köyünün hemen çevresindeki tarlalara nispeten güvenli bir şekilde ulaşılabildiğini söyledi. Firmanın tohum depolama tesisi çevresinde ise şiddetli çatışmalar devam ediyor. Belirsizliğe rağmen köylülerin çoğu, ülkeden ayrılmak istemiyor