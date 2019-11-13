Ukrayna'da çiftçilerden 'domuzlu' protesto

Ukrayna'da Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski'nin girişimiyle, toprak satışının serbest hale gelmesine ilişkin adımların atılması, tarım birliklerinin ve muhalefetin sert tepkisine neden oldu. Protestocular, tabutun içinde bir domuzu sergileyerek, 'Hayvancılığın sonu bu olacak' diye slogan attı.

Parlamento önünde dünden beri protesto gösterileri düzenleyen çiftçiler, Ukrayna'da tarım alanlarının satışının hiç bir önlem alınmadan serbest bırakılması halinde, küçük ve orta işletmelerin ve beraberinde hayvancılığın iflas edeceğini söylüyor. Tarım alanlarının büyük firmaların mülkiyetine geçme olasılığını protesto eden göstericiler, parlamento önüne, tabut içinde bir domuz getirerek, yasal düzenlemenin hayvancılığı bitireceğini ifade ettiler.

Çiftçiler, gerekli yasal düzenlemeler yapılmadan tarım alanlarının satışının serbest bırakılması halinde toprakların büyük firmaların ve yabancıların eline geçeceğini, bunun da Ukrayna köylüsünün sonu olacağını ve ülkenin zenginliklerinin, yabancılara peşkeş çekilmiş olacağını söylüyor. Kamuoyu yoklamaları, Ukrayna genelinde halkın yüzde 68'inin, tarım alanlarının satışa açılmasına karşı olduğuna işaret ediyor.

IMF, geçtiğimiz yıllarda da Ukrayna'ya kredi vermek için, tarım alanlarının satışına moratoryum uygulamasının iptalini şart koşmuş, ancak tarım birliklerinin protestoları üzerine hükümetler bu konuda geri adım atmak zorunda kalmıştı. Bu yıl Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinin ikinci turunda, yüzde 73 oy alan ve hemen ardından düzenlenen erken parlamento seçimlerinde parlamentonun çoğunluğunu elde eden Zelenski yönetimi ise toprak satışına sıcak bakıyor. Ancak Ukrayna'nın bir tarım ülkesi olması ve toplumun çoğunluğunun bu uygulamaya karşı olması, ülkede siyasi krizin artmasına neden oldu. Siyasi gözlemciler, önümüzdeki haftalarda Ukrayna'da siyasi tansiyonun yükselebileceği değerlendirmesinde bulunuyor.

Görüntü Dökümü

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-Protestolardan görüntüler, sloganlar

-Tabutun getirilmesi

-Tabuttaki domuzun sergilenmesi

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