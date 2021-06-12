Ukrayna'da çıkan hortum 10 evde maddi hasara sebep oldu - Son Dakika

Ukrayna'da hortum çıkması sonucu 10 evde maddi hasar meydana geldi.

Ukrayna'nın Zaparoji kentinde etkili olan şiddetli yağış yerini hortuma bıraktı. Kentte çıkan hortum 10 evde maddi hasara neden oldu. Hortuma hazırlıksız yakalanan kent sakinleri paniğe kapıldı. Valilik ve belediye ekipleri, hortumdan etkilenen bölgelere yardım için harekete geçti. Olayda can kaybı ya da yaralı olup olmadığına ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı. Bir evin çatısının uçma anı ise vatandaşların amatör kameralarına yansıdı. - KİEV