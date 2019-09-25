Ukrayna'da çocuklarını arayan aile ile polis arasında arbede

Sonat KEREM, Kiev, (DHA) ? Çocuklarına ulaşabilmek için Ukrayna'da hukuk mücadelesi veren Türk vatandaşları, Ukrayna polisinin şiddetine maruz kaldı.

Ukraynalı eşi tarafından ülkesine götürülen 5 yaşındaki Amira Doğa'ya ulaşmaya çalışan Aytaç Atasoy (37) ve annesi Songül Atasoy, Ukrayna polisi tarafından tartaklandı. Ukrayna Yargıtayı'nın iade talebi olmasına rağmen Türk vatandaşı olan çocuklarına ulaşamayan acılı aile, Kiev'deki protestonun ardından çocuğun ve annesinin bulunduğu Kirovograd (Kropivnitskiy) kentine gitti. Arama kararını yerine getirmesi için polise yaptıkları başvurunun kabul edilmemesi üzerine karakolda Türk bayrağı açarak tepkisini dile getiren Songül Atasoy'a, Ukrayna polisi müdahalede bulundu. Bunun üzerine aile ile Ukrayna polisi arasında arbede yaşandı.

'BÜTÜN POLİSLER ÜZERİMİZE SALDIRDILAR'

Amira Doğa'nın babaannesi Songül Atasoy, karakolun çıkışında DHA'ya yaptığı açıklamada, 'Dayanamadık ve üç gün önce Kirovograd'a geldik. Kirovograd emniyeti çocuğu ve annesini saklıyor. İçeride arbede yaşandı. Arama kararına rağmen polise görevini yaptırmayan, emniyetin içindeki çete kendini belli etti. Neymiş efendim, kadına tebliğ edilmemiş. Türkiye'den gelen baba mı kadına tebliğ edecek Bütün polisler üzerimize saldırdılar' dedi.

Baba Aytaç Atasoy da, 'Her zamanki gibi Krivograd emniyetinde davamız tıkandı. Kirovograd Emniyet Müdürü 'Gerekeni yapın' dediği halde karar uygulanmıyor. Bu kadın aranıyor. Suçu olmayan bir insan kaçar mı İki şık var, ya çocuğumu öldürdü, ya da tebligat almamak için kaçıyor? diye konuştu.

Atasoy, çocuk icra kurumu ile birlikte eve giderek arama yapıldığını, ancak çocuğun saklanarak kendilerine gösterilmediğini söyledi.