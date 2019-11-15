Son Dakika Haberleri: Ukrayna'da çöken yol araçları yuttu
Son Dakika Güncel Ukrayna'da çöken yol araçları yuttu - Son Dakika

Ukrayna'da çöken yol araçları yuttu

6 saat önce

Ukrayna'da çöken yol araçları yuttuUkrayna, (DHA)- Ukrayna'da boru patlaması sonucu çöken yol, 2 otomobili yuttu.

Ukrayna'da çöken yol araçları yuttu

Ukrayna, (DHA)- Ukrayna'da boru patlaması sonucu çöken yol, 2 otomobili yuttu. Yolda birkaç metre derinliğinde çukurlar oluşurken, borudan çıkan kaynar su caddeye yayıldı.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'in merkezindeki Shota Rustaveli caddesinde, asfaltın altından geçen boru hattında 5 Kasım'da meydana gelen patlama sonucu yolda çökmeler oldu. Birkaç metre derinliğinde açılan çukurlara 2 araç yuvarlandı. Cadde trafiğe tamamen kapatılırken, borudan çıkan kaynar su caddenin büyük bölümüne yayıldı.

Yerel medya, çöken yol üzerinde onarım çalışmalarının sürdüğünü duyurdu.

Ukrayna'da çöken yol araçları yuttu

Ukrayna, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 01:16 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Gaziantepli oto tamircisinin geliştirdiği sistem ile araçlar yüzde 50 suyla çalışıyor
Ukrayna'da üniversiteli kızları öldüren sanık: Mesleğim dolandırıcılık, aylık gelirim 100 bin lira İstanbul'da tedirgin eden görüntüler! Barajların doluluk oranı yüzde 39'a düştü İstanbul trafiğinde tatil yoğunluğu! Trafik felç oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2019 19:42:41. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ukrayna'da çöken yol araçları yuttu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]