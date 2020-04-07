Ukrayna'da Corona'yla Mücadelede Çamaşır Makinesine Bile İhtiyaç Var - Son Dakika

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Ukrayna'da Corona'yla Mücadelede Çamaşır Makinesine Bile İhtiyaç Var
13 dakika önce
Ukrayna'da Corona virüsü ile mücadelede maske ve daha fazla test yapımına ihtiyaç duyulurken Khust kentindeki hastanenin daha temel malzemelere ihtiyacı var, çamaşır makinesi gibi.
Ukrayna'da Corona virüsü ile mücadelede maske ve daha fazla test yapımına ihtiyaç duyulurken Khust kentindeki hastanenin daha temel malzemelere ihtiyacı var, çamaşır makinesi gibi
Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 09:47
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