Ukrayna'da denizde cesedi bulunan gemici, toprağa verildi - Son Dakika

UKRAYNA'da çalıştığı gemiden denize düşen ve 20 gün sonra cansız bedenine ulaşılan Orhan Kaymak (44), memleketi Ordu'nun Perşembe ilçesinde toprağa verildi.

20 Nisan günü Ukrayna'nın Nika-Tera Limanı'nda Kamer Denizcilik şirketine ait 'Sava' adlı gemide yemek molası verildiği sırada gemi personeli Orhan Kaymak ortadan kayboldu. Kendisinden haber alamayan arkadaşları, gemide Kaymak'ı aramaya başladı. Pasaportunu, telefonu ve şahsi eşyalarını gemide bırakarak ortadan kaybolan Kaymak'ın denize düştüğünden şüphelenen arkadaşları, kurtarma ekiplerine bildirdi. Gelen ekiplerin denizde yaptığı aramalarda Kaymak'a ulaşılamadı. Gemicininn cansız bedeni 20 gün sonra deniz yüzeyinde bulundu. Dalgıçlar tarafından denizden çıkartılan Kaymak'ın cesedi, morga kaldırıldı. Olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.