Ukrayna'da denizde cesedi bulunan gemici, toprağa verildi - Son Dakika

Ukrayna'da denizde cesedi bulunan gemici, toprağa verildi

18.05.2021 13:50
Ukrayna'da denizde cesedi bulunan gemici, toprağa verildi, System.String[]

UKRAYNA'da çalıştığı gemiden denize düşen ve 20 gün sonra cansız bedenine ulaşılan Orhan Kaymak (44), memleketi Ordu'nun Perşembe ilçesinde toprağa verildi.

UKRAYNA'da çalıştığı gemiden denize düşen ve 20 gün sonra cansız bedenine ulaşılan Orhan Kaymak (44), memleketi Ordu'nun Perşembe ilçesinde toprağa verildi.

20 Nisan günü Ukrayna'nın Nika-Tera Limanı'nda Kamer Denizcilik şirketine ait 'Sava' adlı gemide yemek molası verildiği sırada gemi personeli Orhan Kaymak ortadan kayboldu. Kendisinden haber alamayan arkadaşları, gemide Kaymak'ı aramaya başladı. Pasaportunu, telefonu ve şahsi eşyalarını gemide bırakarak ortadan kaybolan Kaymak'ın denize düştüğünden şüphelenen arkadaşları, kurtarma ekiplerine bildirdi. Gelen ekiplerin denizde yaptığı aramalarda Kaymak'a ulaşılamadı. Gemicininn cansız bedeni 20 gün sonra deniz yüzeyinde bulundu. Dalgıçlar tarafından denizden çıkartılan Kaymak'ın cesedi, morga kaldırıldı. Olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

GÖZYAŞLARI İÇERİSİNDE TOPRAĞA VERİLDİOrhan Kaymak'ın cenazesi yakınları tarafından Ukrayna'da teslim alınarak havayoluyla İstanbul'a getirildi. Daha sonra karayoluyla Ordu'ya götürülülen Kaymak'ın cenazesi, Perşembe ilçesine bağlı Babalı Mahallesi'ndeki Uzundüz Cami'inde kılının cenaze namazının ardından Uzundüz Mezarlığı'nda toprağa verildi.'OĞLUMUN HİÇBİR ŞİKAYETİ YOKTU'Kaymak'ın babası Teyfik Kaymak, oğluyla en son denize düşmeden iki gün önce konuştuğunu belirterek, "Yurtdışı gemilerinde çalışıyordu. Ukrayna'ya yük almaya gittiler. Ukrayna'da gemi yüklenirken, gece saat 03.30 sularında denize düşüyor. Biz orada onu 20 gün bulamadık. Daha sonra suyun üstüne çıkıyor ve orada bulunuyor. Ukrayna'daki Türk Konsolosluğu otopsi yaptı ve herhangi bir darp izine rastlamıyor ama denize canlı veya ölü mü düştü diye araştırma yapılıyor. Karaciğerinden parça alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da soruşturma başlatmış. Savcılık gemideki personelin ifadesini alıyor. O konudaki tahkikat devam ediyor. Denize düşmeden iki gün önce bizi aradı. Görüştük kendisiyle. Hiçbir şikayeti yoktu. İyi olduğunu söylemişti. İki gün sonra da kaybolduğunu öğrendik" dedi.Kaymak'ın ağabeyi Mehmet Ali Kaymak ise, devlet yetkililerine teşekkür ederek, "Sayın Cumhurbaşkanımıza, sayın ulaştırma bakanımıza ve sayın dışişleri bakanımıza, içişleri bakanımıza ve dışişleri bakan yardımcımıza çok teşekkür ediyoruz. Çünkü onların destekleri olmasaydı kesinlikle kardeşimin bulunacağını zannetmiyorduk. Hepsinden Allah razı olsun" diye konuştu.

Ukrayna'da denizde cesedi bulunan gemici, toprağa verildi
Ukrayna'da denizde cesedi bulunan gemici, toprağa verildi
Ukrayna'da denizde cesedi bulunan gemici, toprağa verildi
Ukrayna'da denizde cesedi bulunan gemici, toprağa verildi
Ukrayna'da denizde cesedi bulunan gemici, toprağa verildi
Ukrayna'da denizde cesedi bulunan gemici, toprağa verildi

Perşembe, Ukrayna, Gemi, Ordu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ukrayna'da denizde cesedi bulunan gemici, toprağa verildi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

İsrail'in yerle bir ettiği cami enkazında ezan okuyan Filistinli gencin görüntüleri yürek yaktı İsrail'in yerle bir ettiği cami enkazında ezan okuyan Filistinli gencin görüntüleri yürek yaktı Çinli işadamı futbol kulübü satın aldı, 126 kiloluk oğlunu forvet yaptı! Çinli işadamı futbol kulübü satın aldı, 126 kiloluk oğlunu forvet yaptı! Tam kapanma sonrası doğa ve kültür turlarına talep arttı Tam kapanma sonrası doğa ve kültür turlarına talep arttı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Netanyahu'ya benzeten Meral Akşener'e tepkiler çığ gibi büyüyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Netanyahu'ya benzeten Meral Akşener'e tepkiler çığ gibi büyüyor Belçika Büyükelçisinin eşi tezgahtara saldırdı, Belçika ve Güney Kore hattında kriz yaşandı Belçika Büyükelçisinin eşi tezgahtara saldırdı, Belçika ve Güney Kore hattında kriz yaşandı Eser Yenenler'in oğlu Leonardo Dicapro'yu babası zannetti, o anları görenler kahkahaya boğuldu Eser Yenenler'in oğlu Leonardo Dicapro'yu babası zannetti, o anları görenler kahkahaya boğuldu Can Bonomo, Can Bonomo, "Keşke Yahudilerin yaptığına bir tepki verseydiniz" yorumu üzerine küplere bindi Tecavüz iftirasıyla 15 kişinin linç etmeye kalktığı diş hekimi konuştu: Görüntüler olmasaydı kendimi anlatamazdım Tecavüz iftirasıyla 15 kişinin linç etmeye kalktığı diş hekimi konuştu: Görüntüler olmasaydı kendimi anlatamazdım

Son Dakika Haberleri
14:32 Barış Murat Yağcı'dan şaşırtan açıklama: Nisa ile ayrılmadık, ilişkimiz uzaktan devam ediyor
14:23 Çinli işadamı futbol kulübü satın aldı, 126 kiloluk oğlunu forvet yaptı!
14:11 Milli Savunma Bakanlığı "Saat 14.30'u bekleyin" dedi: Teröristler için bir mesajımız var
14:04 Seren Serengil'den mayolu cesur poz!
14:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Netanyahu'ya benzeten Meral Akşener'e tepkiler çığ gibi büyüyor
13:50 Belçika Büyükelçisinin eşi tezgahtara saldırdı, Belçika ve Güney Kore hattında kriz yaşandı
13:37 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Koronaya karşı toplumsal bağışıklığı yakalayabiliriz
13:28 Eser Yenenler'in oğlu Leonardo Dicapro'yu babası zannetti, o anları görenler kahkahaya boğuldu
13:21 Araplar İsrail'e karşı neden tek ses olamıyor? İşte Arap milliyetçiliğinin bilinmeyenleri
12:49 Thodex vurgununun kilit isimlerden Rana Azap ve Oral Çınar yakalandı
Barış Murat Yağcı'dan şaşırtan açıklama: Nisa ile ayrılmadık, ilişkimiz uzaktan devam ediyor Barış Murat Yağcı'dan şaşırtan açıklama: Nisa ile ayrılmadık, ilişkimiz uzaktan devam ediyor         
14:32
Toz kondurmadığı otomobillerini hem kullandırmıyor hem de satmıyor! Toz kondurmadığı otomobillerini hem kullandırmıyor hem de satmıyor!         
14:25
Milli Savunma Bakanlığı Milli Savunma Bakanlığı "Saat 14.30'u bekleyin" dedi: Teröristler için bir mesajımız var         
14:11
Seren Serengil'den mayolu cesur poz! Seren Serengil'den mayolu cesur poz!         
14:05
Plaj kabininde üzerini değiştiren genç kızları çeken sapık, çevredekiler tarafından derdest edildi Plaj kabininde üzerini değiştiren genç kızları çeken sapık, çevredekiler tarafından derdest edildi         
13:58
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Koronaya karşı toplumsal bağışıklığı yakalayabiliriz Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Koronaya karşı toplumsal bağışıklığı yakalayabiliriz         
13:38
Osmanlının ilk kibrit fabrikası satışa çıkarıldı: Değeri ise 70 milyon lira! Osmanlının ilk kibrit fabrikası satışa çıkarıldı: Değeri ise 70 milyon lira!         
13:08
Cumhuriyet Savcısı yayınladığı video ile salgın sürecinde atılan adımları yerden yere vurdu! Sosyal medyayı sallayan paylaşım Cumhuriyet Savcısı yayınladığı video ile salgın sürecinde atılan adımları yerden yere vurdu! Sosyal medyayı sallayan paylaşım         
12:31
Cani anne, uyuşturucu kullandığını öğrendiği kızını eşarpla boğarak öldürmüş Cani anne, uyuşturucu kullandığını öğrendiği kızını eşarpla boğarak öldürmüş         
11:53
Ünlü oyuncu Şener Şen'in bisikleti bozuldu, yardıma esnaf koştu Ünlü oyuncu Şener Şen'in bisikleti bozuldu, yardıma esnaf koştu         
11:40
Kuyumculardan vatandaşa uyarı geldi: Eylül ayında altının gramı 600 lira olabilir Kuyumculardan vatandaşa uyarı geldi: Eylül ayında altının gramı 600 lira olabilir         
11:38
Bahçeli'den Sedat Peker yorumu: Biz mafyadan anlamayız, biz mafyayı tanımayız Bahçeli'den Sedat Peker yorumu: Biz mafyadan anlamayız, biz mafyayı tanımayız         
11:15
14 yaşındaki kız, 1 ay önce başkasıyla evlenen gence kaçtı! Kızlarını geri almak isteyen aile, ortalığı savaş alanına çevirdi 14 yaşındaki kız, 1 ay önce başkasıyla evlenen gence kaçtı! Kızlarını geri almak isteyen aile, ortalığı savaş alanına çevirdi         
11:13
"Yasak aşk yaşıyorlar" diyerek eşini ve yakın arkadaşını ormanda öldürdü! Son sözü ise "Namusumuz için yaşıyoruz" oldu         
10:55
Fransa bu görüntüleri konuşuyor! Burak Yılmaz koridorda esip gürledi Fransa bu görüntüleri konuşuyor! Burak Yılmaz koridorda esip gürledi         
10:50
Sergen Yalçın, Fenerbahçe'de hayal kırıklığı yaşatan Papiss Cisse'yi takımda istiyor Sergen Yalçın, Fenerbahçe'de hayal kırıklığı yaşatan Papiss Cisse'yi takımda istiyor         
10:08
Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin'in fotoğrafları, Instagram'ı salladı Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin'in fotoğrafları, Instagram'ı salladı         
17:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2021 14:35:45. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Ukrayna'da denizde cesedi bulunan gemici, toprağa verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement