Son Dakika Haberleri: Ukrayna'da Devlet Başkanlığı Seçimleri

Ukrayna'da Devlet Başkanlığı Seçimleri

25 dakika önce

Ukrayna Merkez Seçim Komisyonu, ülkedeki devlet başkanlığı seçimlerinin tamamlandığını bildirdi.

Ukrayna'da Devlet Başkanlığı Seçimleri, System.String[]
Ukrayna Merkez Seçim Komisyonu, ülkedeki devlet başkanlığı seçimlerinin tamamlandığını bildirdi.

Ukrayna Merkez Seçim Komisyonu Başkanı Tatyana Slipaçuk, düzenlediği basın toplantısında, ülke genelinde oy kullanma işleminin sona erdiğini ve seçimlerin yapılmış sayıldığını ilan etti.

Seçimlerde sistematik ihlallerin olmadığını belirten Slipaçuk, "Seçimler gerçekleşti. Bu bizim ortak zaferimizdir. Ukrayna halkının iradesi hayata geçirildi." dedi.

Slipaçuk, oyların sayımının sürdüğünü ifade etti.

39 adayın katıldığı seçimlerin sandık çıkış anketlerine göre, oyuncu-komedyen Vladimir Zelenskiy yüzde 30,4 oyla liderliğe otururken, mevcut Devlet Başkanı Petro Poroşenko ise aldığı yüzde 17,8 ile ikinci olmuştu.

Ülkedeki seçimlerde adaylardan herhangi birisi yüzde 50'nin üzerinde oy alamaması durumunda, en çok oyu alan iki aday 21 Nisan'da ikinci turda devlet başkanlığı koltuğu için yarışacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 02:08 Kaynak: AA

Merkez, Ukrayna, Güncel
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