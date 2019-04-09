Son Dakika Haberleri: Ukrayna'da Devlet İşletmesinin Yöneticileri Yalan Makinesinden Geçirilecek

Ukrayna'da Devlet İşletmesinin Yöneticileri Yalan Makinesinden Geçirilecek

2 saat önce

Ukrayna'da yolsuzluk iddialarının hedefindeki devlet savunma sanayi işletmesi Ukroboronprom'un yöneticilerinin yalan makinesinden geçirilmesi kararlaştırıldı.

Ukrayna'da Devlet İşletmesinin Yöneticileri Yalan Makinesinden Geçirilecek, System.String[]
Ukrayna'da yolsuzluk iddialarının hedefindeki devlet savunma sanayi işletmesi Ukroboronprom'un yöneticilerinin yalan makinesinden geçirilmesi kararlaştırıldı.

Ukrayna hükümeti, kamu işletmelerinde ve devlet kontrolündeki anonim şirketlerde yolsuzluklara yönelik ek önlemlerin alınması kararını onayladı.

Ukrayna Bakanlar Kurulundan yapılan açıklamada, "Savunma sanayi alanındaki kamu alımlarında şeffaflığın artırılması, işletmelerin yönetimlerinin faaliyetlerindeki yolsuzluk risklerinin denetimi amacıyla ek önlemler içeren plan kabul edildi. Bu denetimlerde yalan makinesi kullanılabilmesi de öngörülüyor" denildi.

Yeni düzenlemede, Ukrayna devlet savunma sanayi işletmesinin yönetecilerinin uluslararası uzmanların desteği ile denetlenebileceği belirtiliyor. 

Ukrayna'da internet üzerinden kısa süre önce yayımlanan bir araştırma dosyasında, Devlet Başkanı Poroşenko'nun yakın çevresinden kişiler de dahil olmak üzere birçok üst düzey ismin savunma alanında Rusya ile bağlantılı yolsuzluklara karıştığı iddiası ortaya atılmıştı.

Savunma alanında yapılan 250 milyon grivnalık (9,2 milyon dolar) kamu alımlarıyla ilgili yolsuzluklara, daha önce Devlet Başkanı Poroşenko'nun iş ortağı olan, Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Başkan Yardımcısı Oleg Gladkovskiy'nin de karıştığı iddia edimişti.

Gladkovskiy'nin oğlu İgor Gladkovskiy'nin ve arkadaşlarının, Rusya'dan naylon şirketler aracılığıyla kaçak yolla getirilen askeri mühimmatları Ukrayna'da 2-4 kat daha pahalı fiyata sattıkları öne sürülmüştü. - Kerem

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 11:39 Kaynak: DHA

Ukrayna, Dünya
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakanlık'tan Sinema Sektörüne 32 Milyon Lira Destek İstanbul'da Yeniden Sayımına Karar Verilen 51 Sandıktan İlki Sayıldı! İşte Çıkan Sonuç "Analarını Belleyeceğiz" Diyen MHP'li Nihat Atlı'nın Başkanlığı Düşürüldü! Son Dakika! İstanbul Krizi Büyüyor! AK Parti Resti Çekti: 51 Sandığı Saymanın Anlamı Yok
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.4.2019 13:45:34. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ukrayna'da Devlet İşletmesinin Yöneticileri Yalan Makinesinden Geçirilecek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]